Akdeniz'de batan mülteci teknesinden bir bebeğin cansız bedenine ulaşıldı

Mülteci teknesinin Libya açıklarında batması sonucunda hayatını kaybeden bir bebeğin uluslararası ajanslarca servis edilen görüntüsü, bir kez daha dünyayı sarstı. Fotoğrafta, Sea-Watch adlı insani yardım derneğinden bir Alman kurtarma görevlisinin kucağında görülen bebeğin içinde bulunduğu teknenin, geçen cuma günü (27.05.2016) battığı açıklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sea-Watch derneğinden yapılan açıklamada "Artık bu tür görüntülerle karşılaşılmasının önüne geçilmelidir" ifadesi kullanıldı. Yetkililer, AB liderlerinin daha etkili politikalar izlemeleri gerektiğini vurgulamak amacıyla fotoğrafı yayımladıklarını açıkladı.

45 kişi hayatını kaybetti

Avrupa'ya ulaşmak için yola çıkan ancak Libya açıklarında batan teknede yaklaşık 350 göçmen bulunuyordu. Bir yaşını henüz doldurmadığı ifade edilen bebeğin hayatını kaybettiği olayda, 45 mültecinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsmi bilinmeyen bebeğin görüntüsü, akıllara geçen yıl cansız bedeni Bodrum kıyılarına vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'yi getirdi.