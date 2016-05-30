Alan Kurdi'nin babası: Ahmet Davutoğlu bana 5 bin dolar verdi

* Övgü Pınar / Roma

İtalya açıklarında geçen hafta içinde batan göçmen teknelerinde 700’den fazla kişinin ölmüş olabileceğinin açıklanmasının ardından La Repubblica gazetesi, geçen yıl Bodrum'da sahile vurmuş bedeninin fotoğrafı büyük infial yaratan Alan Kurdi'nin babası Abdullah Kurdi ile konuştu. Baba Kurdi, oğlunun adının uluslararası medyada Aylan olarak yazılmasından da rahatsız olduğunu söyleyerek “Lütfen ona Aylan değil Alan diyin. Bu benim için önemli” derken, oğlunun fotoğrafının ardından ortaya çıkan dayanışma ruhunun yok olduğunu belirtti. Abdullah Kurdi, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kendisine 5 bin dolar verdiğini ifade ederken, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin de Erbil’den bir ev hediye ettiğini belirtti.

Abdullah Kurdi, oğlu Alan’ın fotoğrafının yarattığı anlık tepkilerin dışında değişen bir şey olmadığından şikayet ederken, Türkiye’ye ise Suriyelileri kabul ettiği için minnettar olduğunu söyledi.

Geçen yıl Eylül ayında Türkiye’den Yunanistan’a kaçmaya çalıştıkları botun batması sonucu oğulları Alan ve Galip ile karısı Rehan’ı kaybeden Abdullah Kurdi, aradan geçen yaklaşık 9 ayda Batı’nın göç politikalarının iyiye gitmemesinden duyduğu hayal kırıklığını anlattı.

Abdullah Kurdi, “İlk başta Alan’ın fotoğrafı Batı kamuoyunun ruhunda ve siyaset odalarında bir şeyleri harekete geçirmiş gibi görünüyordu. Oğlumun adına okullar ve kampanyalar yapıldı. İnsanların empatisini uyandırabileceği ve ailemin unutulmasını engelleyebileceği için bunlardan memnundum. Ama yine batan teknelerin, Balkanlar’da örülen duvarların, hükümetler arasındaki polemiklerin haberleri aslında anlık duygusal tepkilerin ötesinde değişen pek de bir şeyin olmadığını gösteriyor” dedi.

‘’Türkiye’ye minnettarım”

Ailesini kaybetmesinin ardından Kobani’ye döndüğünü ancak kimseden yardım görmediğini anlatan Kurdi, kentin harap halde olması ve etrafında kimsenin kalmaması yüzünden Erbil’e taşınmak zorunda kaldığını söyledi.

Abdullah Kurdi, “Ne uluslararası, ne Suriyeli, ne de Suriyeli Kürt örgütler yardım etti. Dayanışma ruhu yok oldu. Eski Türk Başbakan Davutoğlu dışında; O bana 5 bin dolar verdi. Bir de Irak Kürdistanı Başbakanı Neçirvan Barzani beni arayarak Erbil'e davet etti ve bana bir ev satın aldı" diye konuştu.

Kurdi, “Türk hükümetinin Suriyeli mültecilere yaklaşımını nalsı buluyorsunuz?” sorusuna da şöyle cevap verdi:

“Türkiye’ye minnettarım çünkü benim yurttaşlarıma çok sayıda çalışma izni verdi ve birçoğuna vatandaşlık alma hakkı tanıdı.”

Abdullah Kurdi, Avrupa kurumlarına ne mesaj vermek istediği sorusunu yanıtlarken de “Ölümden ve aşağılanmaktan kaçan insanların suratına kapıları kapatmak ahlaki açıdan kabul edilemez. O teknelere binenlerin başka seçeneği yok, bana inanın” dedi.

Abdullah Kurdi, bundan sonra neler yapmayı planladığını da “Barzani bana Alan adına bir çocuklara yardım vakfı kurma sözü verdi, ben de orada çalışacağım” diye anlattı.