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Dünya

Alman siyasetçiden Salih Müslim yorumu: Görünen o ki; Çekya, Türkiye'nin kirli işlerini yapıyor

Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Pflüger, Almanya hükümetine Müslim'in bırakılması için devreye girmesi çağrısı yaptı

26 Şubat 2018 21:18

Türkiye’nin ‘terör örgütü’ olarak kabul ettiği PYD’nin eski Eş Başkanı Salih Müslim’in, Ankara’nın talebiyle Çekya’da gözaltına alınmasını eleştiren Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Tobias Pflüger, Almanya’ya Kürt siyasetçinin bırakılması için devreye girme çağrısında bulundu. 

Müslim’in gözaltına alınmasını eleştiren Alman siyasetçi, "Görünen o ki AB üyesi Çekya, Türkiye'nin kirli işlerini yapıyor” ifadelerini kullandı. 

Türkiye'de 2016 yılından bu yana hakkında yakalama emri bulunan Müslim,  13 Şubat’ta kırmızı bülten talep edilmesinin ardından pazar günü gözaltına alınmıştı. Eski PYD Başkanı’nın bugün yapılması planlanan duruşması yarına ertelenirken, Türkiye de Müslim’in iadesini talep etmişti. 

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