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Salih Müslim için bir yakalama kararı daha

Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da dün yakalanmıştı

26 Şubat 2018 15:38

Eski PYD’nin eş başkanı Salih Müslim hakkında Ankara'daki vergi dairesindeki patlama için yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Çulurambar’da şubat ayı başında gerçekleştirilen patlamaya ilişkin soruşturmada eski PYD eş başkanı Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkardı. 

Başsavcılık, kararın iade talepnamesine eklenilmesi için Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, NTV yayınında Adalet Bakanlığı'nın Salih Müslüm'ün iade talebini içeren dosyanın dün Çekya'ya iletildiğini açıklamıştı.

Salih Müslüm, Çekya’nın başkenti Prag’da dün yakalanmıştı.

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