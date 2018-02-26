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Salih Müslim'in duruşması ertelendi

"PYD, Müslim için avukat tuttu, çeşitli girişimlerde bulundu"

26 Şubat 2018 16:20

Türkiye'de hakkında yakalama kararı olduğu için kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'nin talebi ile Çekya'da dün gözaltına alınan PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim'in bugün Prag'da mahkemeye çıkarılacağı belirtildi. Sputnik'e konuşan kardeşi Mıhemed Müslim, ağabeyinin bugünkü mahkemede serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı ise Prag'da Müslim'in duruşması ertelendiğini belirtti.

Türkiye'de hakkında yakalama kararı olduğu için kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'nin talebi ile dün Çekya'nın başkenti Prag'da kaldığı otelde polis tarafından gözaltına alınan PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim'in duruşması ertelendi.

"PYD, Müslim için avukat tuttu, çeşitli girişimlerde bulundu"

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Salih Müslim'in kardeşi Mıhemed Müslim, ağabeyinin bugün Prag'da mahkemeye çıkarılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Aldığımız bilgilere göre bugün mahkemeye çıkarılacak. PYD partisi onun için avukatlar tuttu. Ayrıca çeşitli girişimlerde bulundu. Salih Müslim'in Finlandiya'da oturma izni var. Ondan dolayı Finlandiya'da da görüşmeler, girişimler var. Prag'da gözaltına alınması kabul edilemez. Kendisi Türkiye'nin talebi ile gözaltına alındı. Ancak alınması kabul edilemez çünkü kendisi Türkiye vatandaşı değil. Suriye vatandaşı. Kendisi Prag'a bir konferans için gitmişti. Davetliydi. Ortadoğu ile ilgili bir uluslararası konferansa katılmak için Prag'da bulunuyordu. Amerikalı ve İngiliz kuruluşlar onu konferansae resmi bir şekilde davet etmişlerdi. Konferansta bulunurken Türk istihbaratı tarafından fotoğrafları çekilmiş ve gözaltına alınması istenilmiş. Salih Müslim sanırım daha önce Prag'a gitmemişti. Bu ilk gidişiydi. Bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz."

Yarına ertelendi

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı Prag'da yakalanan Salih Müslim'in duruşması ertelendiğini belirtti.

 

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