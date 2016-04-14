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Dünya

“Alman Korsanlar Partisi lideri Erdoğan’a hakaretten gözaltına alındı”

Korsanlar Partisi her cuma Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği önünde gösteri düzenliyor

23 Nisan 2016 06:06

Alman Berliner Morgenpost gazetesi, her Cuma Berlin'deki Türk Büyükelçiliği önünde basın özgürlüğü ve sansüre dikkat çekmek amacıyla miting düzenleyen Korsanlar Partisi’nin dün (22 Nisan 2016) Alman polisi tarafından durdurulup parti başkanı Bruno Kramm'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındığını duyurdu.

Odatv'nin Berliner Morgenpost gazetesine dayandırdığı habere göre, Korsanlar Partisi Başkanı Kramm'in Berlin Büyükelçiliği önünde kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada Alman komedyen Jan Böhmermann'in şiirindeki bir bölüm olan "Erdoğan Kürtler ve Hristiyanları yontuyor" kısmını okuduğu için hakaret ettiği gerekçesiyle Alman Ceza Yasası'nın 103. paragraftan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

 

‘‘Erdoğan’ı eleştirdi, gözaltına alındı”

 

Gazete, "Korsanlar Partisi Başkanı Erdoğan'ı eleştirdi, gözaltına alındı" başlığıyla verdiği haberinde, Kramm'in miting sırasında Alman komedyen Böhmermann'in şiirinin bir kısmını eleştirdiğine, Türkiye'de "Kürtler ve Hrıstiyanlar" sorununun hâlâ hakaret edici bir özellik olarak görüldüğüne dikkat çekti.

Kramm ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konuşmam sırasında polis yanıma geldi ve mikrofonu elimden aldı, mitingi dağıttı, hâlâ şoktayım" dedi.

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