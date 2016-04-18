Alman komedyene küfürlü şiir soruşturmasında Erdoğan'ın avukatlığını yapacak isim kimdir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ZDF kanalında hakkında küfür şiiri okuyan komedyen Jan Böhmermann’a karşı başlattığı yargı sürecinin hukuki temsilciliğini üstlenen Michael- Hubertus Von Sprenger, Böhmermann’ın cezalandırılması için her yola başvuracaklarını söyledi. Von Sprenger, 2008'de iç istihbarat örgütü 'Anayasa'yı Koruma Dairesi'ne karşı İslam Toplumu Milli Görüş Derneği'nin avukatlığını üstlenmiş ve davayı kazanmıştı.

75 yaşındaki von Sprenger, Federal Anayasa Mahkemesi’ne varana dek sonuna kadar gideceklerini ve Böhmermann'ın şiiri bir daha okumayacağını taahhüt etmesini de sağlayacaklarını

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, aile ve miras hukuku, kişilik haklarının yanı sıra basın ve medya haklarıyla ilgili davalarda uzmanlaşan von Sprenger, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın hukuki temsilciliğini nasıl üstlendiniz” sorusunu “Bir danışmanı aracılığıyla beni buldu. Cumhurbaşkanı’nın danışmanı iyi bir arkadaşımdır, beni medya avukatı olarak tanıdığı için bana ulaştı” diye yanıtladı. “Davayı niye üstlendiği” sorusuna “Böhmermann’ın hiciv dediğinin aslında hiciv olmaması gibi hukuksal bir sorun, onu açıklığa kavuşturmak istedim” diye yanıtladı.

İşte davaları...

Münih merkezli von Sprenger, Holocaust’u inkâr eden yayınlar yapan ve bu yüzden 2006’da Avusturya’da tutuklanan Britanyalı yazar David Irving’in avukatlığını yaptı. Almanya’da sağcı gazete Compact’in her türlü İslam ve Yahudi karşıtı hareketi savunan yayın yönetmeni Jürgen Elsässer’in kendisine “alev alev yanan anti semit” diyen Yeşiller’e karşı açtığı davanın avukatlığını üstlendi. Bu dava Anayasa Mahkemesi’ne dek gitmiş vaziyette. Federal Anayasayı Koruma Kurulu’nun yakın takibe aldığı ve bir dönem sık sık polis baskınlarına uğrayan İslam Toplumu Milli Görüş Derneği'ni Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Anayasa Mahkemesi ve Bavyera Eyaleti mahkemelerinde temsil etti. Bu arada ünlü oyuncu Götz George geçirdiği tekne kazasıyla ilgili von Sprenger’in avukatlığında 2000’de yüz binlerce marklık tazminat kazanmıştı.