Alkol satışına son 3 yılda 8. düzenleme yapıldı

Alkol yönetmeliği üç yılda sekizinci kez değişiyor. Tekel ürünü satanlar içki ve sigara için ayrı ayrı ruhsat alacak. Mayıs ayında içki satış ruhsatları için yeni kurallar koyan ancak bunun eski ruhsatlar için geçerli olmayacağını açıklayan Hükümet, yeni bir düzenlemeyle alkol yasağını genişletiyor. Yönetmelik değişikliğiyle eski ruhsatların yenilenmesi şart koşuluyor.

Taraf gazetesinin haberine göre, akollü içki ve tütün mamulleri satışıyla ilgili yönetmelik üç yılda sekizinci kez değiştirildi ve tek ruhsatla hem alkollü içki hem de sigara satışı yasaklandı. Buna göre, mevcut ruhsatlarıyla hem alkol hem sigara satışı yapabilenler, bu ruhsatlarını 30 Haziran 2014’e kadar teslim edip, alkollü içki ve tütün satışı için ayrı ayrı satış belgesi almazlarsa eldeki ruhsatları iptal edilecek ve yenilenmeyecek.

Üç yılda sekiz değişiklik

‘Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ Ocak 2011 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştı. Ancak geçen sürede, yönetmelikte, sonuncusu geçen eylül ayında olmak üzere yedi ayrı kez değişiklik yapılmıştı. Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden ve özel yaşama müdahale tartışmalarına neden olan düzenlemeler hız kesmedi.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), alkol yasağını genişleten hükümlerin, tütün satışını etkilememesi için yeni bir düzenleme getirdi ve içki ve tütün satışı ruhsatını ayırdı. TAPDK’nın Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yaptığı son değişiklik de dünkü resmi gazetede yayımlandı.

Neler değiştirildi?

Yönetmeliğin ilk maddesiyle ‘Münhasır satıcı’ tanımı değiştirilirken, ikinci değişiklik mevcut yönetmeliğin, alkol ve sigara satışı yapabileceklerin alması gereken belgeleri sıralayan 5. maddesinde yapıldı. Bunun için de öncelikle 5. maddenin alkollü içki ve sigaraların birlikte perakende satışı için tek ruhsatı yeterli gören c fıkrası yürürlükten kaldırıldı, ç ve e fıkraları ise değiştirildi.

Alkole ve tütüne ayrı ruhsatlar

Mevcut düzenleme ‘Münhasıran tütün mamulü ve/veya alkollü içkilerin perakende satışını yapabilmek için, münhasır tütün mamulü ve/veya alkollü içki perakende satış belgesi’ni, yani tek-ortak ruhsatı yeterli görürken, yeni fıkra ile tütün ve alkollü içki satışları için ayrı ayrı satış belgesi alma zorunluluğunu getirdi.

Perakende satıcılar için getirilen ayrı ayrı satış belgesi zorunluluğunun aynısı 5/e fıkrasındaki değişiklikle, tütün mamulleriyle alkollü içkilerin toptan satışlarını yapanlar için de getirildi.



Eski ruhsatlar 6 ay sonra iptal edilecek

Yönetmeliği son olarak ‘Tütün mamulü ve alkollü içki perakende ve toptan satış belgelerinin Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi’ başlığıyla geçici madde eklendi. Bu maddeyle, hem alkollü içki hem de tütün mamullerini satabilmek için ayrı ayrı satış belgesi çıkarılması için altı aylık süre tanındı. Geçici madde şöyle: “Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin birlikte satışını yapan ve adlarına 1/1/2014 tarihinden önce tütün mamulü ve alkollü içki perakende satış belgesi veya tütün mamulü ve alkollü içki toptan satış belgesi düzenlenmiş olan satıcıların, 30/6/2014 tarihine kadar mevcut belgelerini yetkili kuruma teslim etmeleri ve tütün mamulü ve alkollü içki satış faaliyet konuları için beşinci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak ayrı ayrı düzenlenecek satış belgelerini teslim almaları zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan satıcıların satış belgeleri için 2015 yılı süre uzatım işlemleri gerçekleştirilmez.”

'Şimdikinden fazla para alınırsa sıkıntı olur'

Konuyu değerlendiren İstanbul Perakendeci Bakkallar Benzeri ve Müstahdemleri Esnaf Odası Genel Sekreteri Bilal İş şunları söyledi: “Kimlere alkol ruhsatı verileceği daha önceki yönetmelikte belirtildiği için keyfi ruhsat vermeme, ruhsat vermeyi zorlaştırma gibi bir durum ortada yok. Sadece tek fark kapalı ambalajda alkol satışında okul ve ibadethanelere 100 metreden yakın mesafede yapılamadığı için satış ruhsatı içki ve sigara olarak ikiye bölünmüştür. Bunun dışında ruhsat almada şu an için çok farklı değişiklikler yok. Ama her iki belgeyi ödemek için şu anki ödenen paradan daha fazla para ödenirse o zaman sıkıntılı olabilir. Ama yayınlanan resmi gazetedeki yönetmelikte bunlara dair bir bilgi yok. Uygulamaya ilişkin ayrıntılar muhtemelen Aralık ayının sonunda belli olacak.”

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