ABD'de alkol satışı ve tüketimine sıkı kurallar

ABD'de alkol ile ilgili kurallar eyaletlere ve eyaletlerdeki bölgelere göre farklılık gösteriyor. Ülkede, "kuru bölgeler" olarak adlandırılan kent ve yerlerde alkol dağıtım ve satımı kesinlikle yasakken, diğerlerinde çeşitli sınırlamalar bulunuyor.

Buna göre, birçok eyalette, marketlerde alkol satışı ile bar ve restoranlarda servis, gece belirli saatlerden sonra yapılmıyor. Kumar ve eğlence merkezi Las Vegas'ın bulunduğu Nevada'da alkol satışıyla ilgili saat sınırlaması bulunmuyor.

Minnesota, Kentucky, Oklahoma, South Carolina ve Indiana gibi 10'u aşkın bölgede ise marketlerde pazar günleri alkol satışı yasak.



Eğlence merkezi New York'ta gece içki satmak yasak



Her yıl milyonlarca turist çeken iş ve eğlence merkezi New York şehrini içinde barındıran New York eyaletinde de alkol kısıtlamaları bulunuyor.

Eyalette, mağazalarda bira satışında sınırlama bulunmazken, şarap ve diğer içkiler pazartesi-cumartesi arasında saat 09.00'dan gece yarısına kadar, pazar günleri de öğleden saat 21.00'a kadar satılabiliyor. New York eyaletinde, barlar ve restoranlar ise pazartesiden cumartesiye saat 08.00'den ertesi sabah saat 04.00'e kadar alkol servisi yapabiliyor. Eyalette ne yolcu, ne sürücü araçta açık içki şişesi bulundurabiliyor.

Hollywood'un merkezi California'da, içki satışı ve restoran ile barlardaki servis haftanın her günü saat 06.00'dan 02.00'a kadar yapılabiliyor. Ancak eyalette, alkol oranı yüzde 60'dan fazla olan içkiler satılamıyor.



Teksas'ın 29 bölgesi 'kuru'



Teksas, alkol konusunda en sıkı kurallara sahip eyaletlerden biri. Eyalette, perakende mağazalarda alkolü yüksek içkiler saat 10.00'dan 21.00'e kadar, diğerleri gece yarısına kadar satılabiliyor. Bira ve şarap da marketlerden alınabiliyor. Eyalette alkol satan dükkanlar pazar günleri kapalı.

Barlar ve restoranlar ise pazartesi-cuma günleri saat 10.00'dan gece yarısına, cumartesi günleri saat 07.00'dan saat 01.00'e kadar, pazar günleri de öğlenden gece yarısına kadar alkol servisi yapabiliyor.

Teksas'ın "kuru" olan 29 bölgesinde içki satışı yasak.

ABD'de alkollü içecekleri satın alma ve kamuya açık alanlarda tüketebilme yaşı 21'den başlıyor. Bu rakamla ABD, alkol tüketimine yaş sınırı getiren ülkeler arasında, gençlerin alkol kullanımına başlamasına en geç izin veren ülkelerden biri konumunda.