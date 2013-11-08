Alkol düzenlemesi yanlış anlaşılmış!

Alkollü içecekler satış yönetmeliği İstanbul'un Esenyurt ilçesinde farklı bir şekilde uygulanıyor. İddialara göre ilçede "22.00-06.00 saatleri arasında alkollü içecek satılamaz" hükmüne dayanılarak alkol satan büfeler saat 22.00'de tamamen kapattırılıyor. Uygulamadaki yanlışlar bununla da sınırlı kalmıyor ve yasağa uymayan işyerlerinin ruhsatı ilk seferden itibaren iptal ediliyor.

Gazeteport sitesinin haberine göre, genel düzenlemede alkollü içki satışı yapan büfeler 22.00'den sonra alkollü içki satışını keserek ticari faaliyetine konu olan diğer ürünlerin satışını yapabiliyor. Ancak Esenyurt'ta işyerini 22.00'de kapatarak içki satışının serbest olduğu 06.00'ya kadar açamıyor. Başka ilçelerde bu yasağa uymadığı tespit edilirse birincide 1463 liraya ikincide ise 14.651 liraya kadar para cezası ile cezalandırılıyor. Ancak Esenyurt'ta esnafın böyle bir şansı kalmıyor. Çünkü belediye işyerinin ruhtasını iptal ederek işyeri sanat ve ticaretten men ediliyor.