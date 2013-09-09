Alkol düzenlemesi yürürlüğe girdi, 22:00'den 06:00'ya kadar satış yasak

Alkollü içeceklerin satışı ve tüketimi ile ilgili yasa yürürlüğe girdi. 22.00 ile 06.00 saatleri arasında perakende içki satışı yapılamayacak. İçki satışı yapılan yerlerle, eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında en az 100 metre mesafe bulunacak.



Yeni yasaya göre, alkollü içkiler işletme dışından görülecek şekilde vitrinlerde yer alamayacak.

Alkollü içkiler lokanta restoran, gece kulübü, bar ve benzeri yerlerde ise saat sınırlaması olmadan açık olarak tüketilebilecek. Ancak tesis sınırları dışında tüketilmek üzere içki satışı yapılamayacak. Bu düzenlemenin park, bahçe, sahil ve kır düğünlerinde alkollü içki içilmesine ilişkin yasaklara dayanak oluşturacağı belirtiliyor.



Okul ve dersane yanı



Alkollü içki satışı yapılan yerler ile, eğitim kurumları ve dersaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında en az 100 metre mesafe bulunacak.

Bu koşul turizm belgeli işletmeler için aranmayacak. Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, stadyum ve spor salonları, eğitim ve öğretim kurumları, pastane, kıraathane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında içki satılamayacak. 18 yaşın altındakilere de içki satışı yapılamayacak.



Uyarılar konulacak



Alkollü içkilerin reklam ve tanıtımını yasaklayan yasa, özendirici, teşvik edici kampanya, promosyon ve etkinliklere de yasak getiriyor. TV’lerde yayınlanan dizi, film ve kliplerde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemeyecek. Alkollü içkilerin ambalajı üzerine de zararlarını belirten Türkçe uyarılar konulacak.



2 yıl hapis cezası



Trafik kontrolünde 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu saptananlara 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. 1.00 promil, 2 kadeh rakı ya da 4 şişe biraya eşdeğer oluyor. Özel otomobillerde 0.50, diğer araçlarda 0.20 promilin üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına neden olmaları halinde haklarında TCK hükümleri uygulanacak.

Alkolmetreyi üflemeyene ise 2 bin TL para cezası verilip, sürücü belgelerine 2 yıl el konulacak. Sürücü koltuğunda da artık sigara içilemeyecek.