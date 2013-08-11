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Alkollü içki ambalajında uyarı mesajı; 'Alkol dostunuz değildir'

Alkollü içkilerin ambalajları üzerinde artık 18 yaş, araba kullanımı ve hamilelere ilişkin işaretli uyarılar ile 'Alkol dostunuz değildir' yazılı uyarı mesajı yer alacak

11 Ağustos 2013 14:03

Alkollü içki ambalajları üzerine konulacak uyarı mesajları belirlendi. Söz konusu içkilerin ambalajları üzerinde artık 18 yaş, araba kullanımı ve hamilelere ilişkin işaretli uyarılar ile "Alkol dostunuz değildir" yazılı uyarı mesajı yer alacak.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, alkollü içki ambalajları üzerine konulacak uyarı mesajlarıyla ilgili tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Mesajsız içki satılamayacak

 

Buna göre, piyasaya arzına izin verilen alkollü içkilerin tabanı hariç iç ve dış ambalajlarında, belirlenen 3 adet grafik uyarı mesajı ve bir adet yazılı uyarı mesajı birlikte kullanılacak. Uyarı mesajı taşımayan alkollü içkiler, iç piyasaya arz edilemeyecek ve satılamayacak.

Uyarı mesajları, herhangi bir şekilde saklanamayacak, kapatılamayacak veya kesilemeyecek. Bandrol, pul ve benzeri ilaveler üzerine yazılamayacak. Uyarılar, sabit ve silinemez olarak basılmayacak. Rakam metni koyu, diğer kısımlar ilk harf büyük devamı küçük harflerle ve normal cümle şeklinde yazılacak.

İşte alkollü içkilerde yer alacak uyarı mesajı:

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