Esnaf alkol düzenlemesini 'evlere servis'le aştı

Tartışmalara yol açan yol açan 'içki yasakları' Antalya'daki esnaf tarafından ilginç bir yöntemle delindi. Muratpaşa ve Konyaaltı İlçesi'ndeki uyanık esnaf, 22:00-06:00 arası evlere servis hizmeti vermeye başladı.

Saat 22.00’den sonra işletme içinde yapılan alkollü içki satışları tamamen durdurulurken, abonelik sistemi ile çalışan ve evlere servis yapan bazı işletmeler telefonla gelen alkollü içecek siparişlerini almaya devam etti. Müşteriler ise işletme sahibi ya da servis elemanları tarafından, “Bu hizmetimiz gizli kalsın” şeklinde uyarıldı.

Hürriyet gazetesinden Salim Uzun’un haberine göre yasak saatler içinde yapılan alkol satışını yalnızca aboneliği olan ve işletme tarafından tanınan kişilere yaptıklarını söyleyen market sahibi M.D, “Bu işin çok büyük cezası var ama risk almak zorundayız. Geçen akşam milli maç vardı. Adam gitmiş evinde maçını izlerken iki bira siparişi veriyor. Şimdi ne yapalım biz? 20-30 müşteriye yasak diye bira göndermedik. Sonra biz de pes ettik. Bunu yapmasak batarız” dedi.

‘Başka yolumuz yok’

Abonelik sistemi ile çalışan ve evlere servis yapan bir başka işletme sahibi N.C, “Müşteri saat 22.00’den sonra 20-30 liralık sipariş verip yanına iki bira ekliyor. Yasağı hatırlatınca bütün siparişleri iptal ediyor. Buna hangi esnaf dayanır. Gelip bizi yakalayıp dükkânımıza da kilidi vursunlar. Tanıdığımız, güvendiğimiz müşterilere satışa devam edeceğiz. Bizim ayakta kalmak için başka yolumuz yok” diye konuştu.

Alkol yasağı ile birlikte binlerce esnafın ciddi bir mağduriyet sürecine girdiğini söyleyen Antalya Bakkallar ve Bayiiler Odası Başkanı Eyüp Sabri Kıldıran şöyle dedi: “Esnaf risk alıp illegal satış yöntemini tercih etmek zorunda kalıyor. Biz bu durumdan rahatsızız ama yapacak bir şey yok. Odamızı telefon yağmuruna tutup yardım isteyenler bir tarafta, eylem kararı alıp sokağa dökülelim diyenler diğer tarafta. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Bu işin bu noktaya geleceğini söylemiştik. 30-40 bin lira cezayı göze alıp iki bira satmaya çalışan esnafı bu duruma düşürenler sandıkta hesap verecek.”