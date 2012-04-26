T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ali Taran ve Ayşe Özyılmazel boşanıyor!

Gazeteci Ayşe Özyılmazel Taran, reklamcı eşi Ali Taran’dan ”şiddetli geçimsizlik” nedeniyle boşanmak için dava açtı

26 Nisan 2012 20:55

Ali Taran’ın avukatı Hasan Demirel tarafından Bakırköy Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Taran'ın, Ayşe Özyılmazel'e ”şiddetli geçimsizlik” nedeniyle dava açtığı açıklandı.

Dilekçede, Ayşe Özyılmazel Taran ile Ali Taran’ın 1 Temmuz 2011 tarihinde evlendikleri, bu evlilikten çocuklarının bulunmadığı ve tarafların evliliklerinin ilk başlarında bir süre iyi geçindikten sonra zamanla anlaşamamaya başladıkları kaydedildi.
 
Çiftin aralarında tartışmalar çıktığı, tartışmaların artarak şiddetli geçimsizliğe dönüştüğü belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi: ”Müvekkilim ve davalı eşi, son zamanlarda her konuda tam bir uyumsuzluk içerisindedirler. Tamamen birbirinden kopmuşlardır. Tarafların ailesi ve yakın dostları boşanmamaları için büyük çaba sarf etmişler, ancak olumlu bir netice alamamışlardır. Bu şartlarda evlilik birliği temelinden sarsılmış ve ortak hayat her iki taraf içinde çekilmez hale gelmiştir. Fiilen biten evliliğin hukuken de sona erdirilmesi için bu davanın açılması gerekmiştir.” Dilekçede, Ayşe Özyılmazel Taran’ın Ali Taran’dan herhangi bir maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası, tedbir nafakası ile ev eşyası talebinin bulunmadığı belirtildi.
 
Çiftin boşanma davası, önümüzdeki günlerde Bakırköy 2. Aile Mahkemesi’nde görülecek.

ETİKETLER

ali taranayşe özyılmazel

İlgili Haberler

Selma Taran'dan, Özyılmazel'e: Sakın hasta olmasın!

Ali Taran, Ayşe Özyılmazel için 14 Haziran'da 21 yıllık eşi, kanser hastası Selma Taran'dan boşanmıştı.

Selma Taran: Ben hasta olduğum için terk edildim

Reklamcı Ali Taran'ın tedavi gören eşinden ayrıldıktan iki hafta sonra Ayşe Özyılmazel ile evlenme kararı "kanserli eş terk edilir mi" tartışması başlattı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24