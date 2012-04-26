Ali Taran ve Ayşe Özyılmazel boşanıyor!

Ali Taran’ın avukatı Hasan Demirel tarafından Bakırköy Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Taran'ın, Ayşe Özyılmazel'e ”şiddetli geçimsizlik” nedeniyle dava açtığı açıklandı.

Dilekçede, Ayşe Özyılmazel Taran ile Ali Taran’ın 1 Temmuz 2011 tarihinde evlendikleri, bu evlilikten çocuklarının bulunmadığı ve tarafların evliliklerinin ilk başlarında bir süre iyi geçindikten sonra zamanla anlaşamamaya başladıkları kaydedildi.

Çiftin aralarında tartışmalar çıktığı, tartışmaların artarak şiddetli geçimsizliğe dönüştüğü belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi: ”Müvekkilim ve davalı eşi, son zamanlarda her konuda tam bir uyumsuzluk içerisindedirler. Tamamen birbirinden kopmuşlardır. Tarafların ailesi ve yakın dostları boşanmamaları için büyük çaba sarf etmişler, ancak olumlu bir netice alamamışlardır. Bu şartlarda evlilik birliği temelinden sarsılmış ve ortak hayat her iki taraf içinde çekilmez hale gelmiştir. Fiilen biten evliliğin hukuken de sona erdirilmesi için bu davanın açılması gerekmiştir.” Dilekçede, Ayşe Özyılmazel Taran’ın Ali Taran’dan herhangi bir maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası, tedbir nafakası ile ev eşyası talebinin bulunmadığı belirtildi.

Çiftin boşanma davası, önümüzdeki günlerde Bakırköy 2. Aile Mahkemesi’nde görülecek.