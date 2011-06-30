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Selma Taran'dan, Özyılmazel'e: Sakın hasta olmasın!

Ali Taran, Ayşe Özyılmazel için 14 Haziran'da 21 yıllık eşi, kanser hastası Selma Taran'dan boşanmıştı.

30 Haziran 2011 03:00

T24 - Ali Taran, Ayşe Özyılmazel için 14 Haziran'da 21 yıllık eşi, kanser hastası Selma Taran'dan boşanmıştı. Kısa bir süre sonra Ali Taran'ın, Ayşe Özyılmazel ile birlikte olduğu öğrenen Selma Taran, Özyılmazel'e acı bir nasihatte bulundu.

Selma Taran'dan Ayşe'ye acı tavsiye

Bu evliliği öğrenen Selma Taran, Posta Gazetesinden Suna Akyıldız'a şu açıklamayı yaptı; Ali'ye de Ayşe'ye de mutluluklar diliyorum. Bu duruma oğlumuz Kuzey üzgün ve kırgın. Gelin hanıma bir tavsiyem var; Sakın hasta olmasın. Benim geçirdiğim hastalığı geçirmesin' oldu. 






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