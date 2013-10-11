Ali Sürmeli için yakalama kararı

Oyuncu Sultan Ertuğrul’a ‘Matmazel Julie’den Esinti’ oyununda rol arkadaşı ile öpüştüğü için yumruk atan, yumurtalı saldırıda bulunan oyuncu Ali Sürmeli hakkında mahkemeye gelmeyince yakalama kararı çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr’nin haberine göre Ali Sürmeli, İstanbul 12.Sulh Ceza Mahkemesi’nde eski sevgilisi Sultan Ertuğrul’u kasten yaraladığı iddiasıyla 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Davanın ilk oturumu önceki gün yapıldı. Ertuğrul sanıktan şikayetçi olurken Ertuğrul’un avukatı Sera Kadıgil de yaşanan olay nedeniyle müvekkilinin psikolojisinin bozulduğunu belirten raporu mahkemeye sundu. Raporda, Ertuğrul’un basit müdahale ile geçirilemeyecek psikolojik zarar gördüğü belirtildi.

Tanık olarak dinlenen Rahşan Çiğdem İnan ise şunları anlattı: “Oyundan önce Sultan Ertuğrul biraz tedirgindi. Sultan Ertuğrul’u daha önce rahatsız ettiği için Ali Sürmeli’nin oyuna gelip bir şey yapmasından korkuyorduk. Ali Sürmeli oyunu bir süre seyrettikten sonra çıktı. Daha sonra oyuncular, tebrikleri kabul etmek için tiyatro salonunun bulunduğu alışveriş merkezinin içindeki kafeteryaya geçtiler. Burada Ali Sürmeli, Ertuğrul’a saldırdı.” Yargıç, aranmasına rağmen bulunamayan Ali Sürmeli hakkında savunmasının alınması ve delillerin tespit edilmesi için yakalama emri çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.