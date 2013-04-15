'Yumurta' Ali Sürmeli'ye pahalıya mal oldu

'Matmazel Julie'den Esinti' adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı Teoman Kumbaracıbaşı ile rol gereği öpüşen eski sevgilisi Sultan Ertuğrul'u kıskanarak, yanında getirdiği yumurtaları Ertuğrul'un yüzüne fırlatan oyuncu Ali Sürmeli hakkında dava açıldı. Sürmeli'nin 'kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre; oyuncu Sultan Ertuğrul 1 Mart'ta İstanbul Black Out Sahnesi'nde gösterime giren ve yönetmenliğini Mehmet Ergin'in yaptığı 'Matmazel Julie'den Esinti' adlı oyunda rol gereği oyuncu arkadaşı Teoman Kumbaracıbaşı ile öpüştü. Ancak eski sevgilisi Sultan Ertuğrul'un öpüşme sahnelerine sinirlenen oyuncu Ali Sürmeli, tiyatroya gelirken yanında getirdiği yumurtaları, oyunun bitmesinin ardından fuaye alanında Ertuğrul'un yüzüne fırlattı. İddianamede, İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan rapora göre, Ertuğrul'un hafif derecede yaralandığı ve uzlaşma teklifini reddettiği ifade edildi. Savcılık Ali Sürmeli hakkında, 'kasten yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Sürmeli önümüzdeki günlerde Sulh Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.