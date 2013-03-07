Ali Sürmeli Sultan Ertuğrul'dan özür diledi

Oyuncu Ali Sürmeli, Nilüfer Sanat Tiyatrosu'nda "Matmazel Julie'den Esinti" oyunu sonrasında yumruta fırlattığı eski sevgilisi Sultan Ertuğrul'dan canlı yayında özür diledi. Sürmeli, 'Benim sevgilim on yıl boyunca edep çerçevesinde bir ilişkim var. Sonra bir edepsizliğin içinde görüyorum. Siz olsanız kırılmaz mısınız?' ifadelerini kullandı.

Sürmeli'nin, cuma günü sahnelenen oyundaki öpüşme sahnesinden rahatsız olduğu için Ertuğrul'a yumurta fırlattığı ileri sürülmüştü. Sultan Ertuğrul ise avukatı aracılığıyla yaşananların yumurta saldırısından öte olduğunu ileri sürmüştü. Ertuğrul, olay beğenilmeyen bir oyuna uzaktan yumurta atılmasından ibaret olmayıp, kendisi de oyuncu olan bir erkeğin, sahnede öpüşerek namusuna halel getirdiğini düşünen eski sevgilisini, suratına yumruk atarak kasten yaralaması, tehdit etmesi ve ona seyircilerinin ve iş arkadaşlarının önünde hakaret etmesidir açıklamasında bulunmuştu.

A Haber'de yayınlanan Jurnal programına katılan Ali Sürmeli, 'Sınıfsal çelişkiyi edepsizliğe vardırarak anlatmak her halde hasta bir ruhun tecellisi. Başka bir kelime bulamadım. Düşündüm. Edep yahu. İnsanın bir edep yeri vardır herhalde. Oraya kadar sergilenmesi irite edici. Seyirci gelsin diye kadınların edepsizce sergilenmesine tepki duydum bu tepkimin de en edepsizi buydu diyelim. Çünkü sanırım kıyaslayacaklar yani o edepsizliğe bu edepsizlik. Benim kutsalım olan kadınların sahnede bu kadar aşağılanmasına tahammül edemedim. Özür dilerim.' şeklinde konuştu.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Ali Sürmeli, 'O oyunda oynayan eski sevgiliniz olmasaydı gene aynı tepkiyi gösterir miydiniz? Daha hassas yaklaşmanıza neden olmuş olabilir mi bu durum? sorusuna ise 'Benim sevgilim on yıl boyunca edep çerçevesinde bir ilişkim var. Sonra bir edepsizliğin içinde görüyorum. Siz olsanız kırılmaz mısınız? İncinen biri olduysa, Sultan Hanım'ın kendisi de bilir ki bir yumurtayı şu mesafeden vurmakla aslında ten incinmez ama ruhen incindiyse özür dilerim. Ama onların yaptığı oyunu seyrettiğimde incinme ötesi kalbim kırıldı.' şeklinde cevap verdi.