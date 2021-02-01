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Ali Sunal'dan 'oryantale bakma' açıklaması: Hayranlıkla izledim, bakmadığım tek anı yakalamışsınız

01 Şubat 2021 12:52

İbo Show'un 11'inci bölümüne konuk olan oryantal Didem Kınalı'nın programdaki performansına konuklardan şarkıcı Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırması sosyal medyada gündem olurken bir diğer konuk Ali Sunal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayranlıkla izledim" dedi.

Show TV'de yayınlanan İbo Show'un 11'inci bölümüne Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal, Doğa Rutkay ve oryantal Didem Kınalı konuk olarak katıldı. Bülent Serttaş'ın Didem Kınalı dans ederken sürekli başka yere bakmaya çalışması ve performans esnasındaki hareketleri tepkilere neden oldu. 

Programın bir diğer konuğu Ali Sunal konuyla ilgili olarak kendisinin de gösteriyi izlemiyor gibi göründüğü bir karenin sosyal medyada paylaşılması üzerine, "Ya alemsiniz çok gülüyorum. Şaka bir yana tabii ki hayranlıkla izledim. Didem Kınalı'nın harika performansını bakmadığım tek anı yakalamış cano" dedi. 

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