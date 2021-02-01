Ali Sunal'dan 'oryantale bakma' açıklaması: Hayranlıkla izledim, bakmadığım tek anı yakalamışsınız

Show TV'de yayınlanan İbo Show'un 11'inci bölümüne Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal, Doğa Rutkay ve oryantal Didem Kınalı konuk olarak katıldı. Bülent Serttaş'ın Didem Kınalı dans ederken sürekli başka yere bakmaya çalışması ve performans esnasındaki hareketleri tepkilere neden oldu.

Programın bir diğer konuğu Ali Sunal konuyla ilgili olarak kendisinin de gösteriyi izlemiyor gibi göründüğü bir karenin sosyal medyada paylaşılması üzerine, "Ya alemsiniz çok gülüyorum. Şaka bir yana tabii ki hayranlıkla izledim. Didem Kınalı'nın harika performansını bakmadığım tek anı yakalamış cano" dedi.

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