Ali Nesin'den TÜRGEV ve Ensar sorusu: Muhteşem gelirlerini neye borçlular?

Nesin Vakfı'nın eski yöneticisi Prof. Dr. Ali Nesin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden ABD'ye 1 milyar lira gönderildiğini iddia etmesine ilişkin olarak, "ENSAR ve TÜRGEV gibi 5-10 yıl önce kurulan vakıflar o muhteşem gelirlerini neye borçlu?" diye sordu.

Aziz Nesin'in oğlu Prof. Dr. Ali Nesin, dün CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden ABD'de kurulan "paravan" vakfa 1 milyar lira gönderildiğini ve bu transferlerin belgelerinin elinde olduğunu duyurması üzerine konuyla ilgili açıklama yaptı.

Nesin, "Sorması ayıp değildir, hatta gereklidir. ENSAR ve TÜRGEV gibi 5-10 yıl önce kurulan vakıflar o muhteşem gelirlerini neye borçlu?" diye sordu.