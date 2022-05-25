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Ali Nesin'den TÜRGEV ve Ensar sorusu: Muhteşem gelirlerini neye borçlular?

Kılıçdaroğlu, "ABD'ye para akışı elimizde, paravan vakfın yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait!" demişti

25 Mayıs 2022 15:19

Nesin Vakfı'nın eski yöneticisi Prof. Dr. Ali Nesin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden ABD'ye 1 milyar lira gönderildiğini iddia etmesine ilişkin olarak, "ENSAR ve TÜRGEV gibi 5-10 yıl önce kurulan vakıflar o muhteşem gelirlerini neye borçlu?" diye sordu.

Aziz Nesin'in oğlu Prof. Dr. Ali Nesin, dün CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden  ABD'de kurulan "paravan" vakfa 1 milyar lira gönderildiğini ve bu transferlerin belgelerinin elinde olduğunu duyurması üzerine konuyla ilgili açıklama yaptı. 

Nesin, "Sorması ayıp değildir, hatta gereklidir. ENSAR ve TÜRGEV gibi 5-10 yıl önce kurulan vakıflar o muhteşem gelirlerini neye borçlu?" diye sordu.

Nesin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
 
"Nesin Vakfı'nın gelirlerinin kaynağı belli: Aziz Nesin'in kitaplarının telif hakkı, mal sahibi olduğumuz taşınmazların kira geliri ve halkımızın bağışları. Var olmamızı ve topluma yararlı olmamızı sağlayan bu geliri hiç kuşkusuz 1946'da profesyonel yazarlığa başlayan Aziz Nesin'in çalışkanlığına, üretkenliğine, çektiklerine ve direncine borçluyuz. Yani 75 yıllık bir geçmişimiz var. Sorması ayıp değildir, hatta gereklidir, ENSAR ve TÜRGEV gibi 5-10 yıl önce kurulan vakıflar o muhteşem gelirlerini neye borçlu?
 
Babam bir gün Vakıf çocuklarıyla toplantıda "Bu Vakf'a beş kuruş haram para girmemiştir" demişti. Çivi gibi çakılmıştır aklıma. Geleneği devam ettiriyoruz. Halkın hizmetine vakfedilmiş 75 yıllık onurlu bir geçmişin önünde duramazsınız, ezer geçer çünkü."

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Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'de paravan bir vakıf kurulduğunu ve vakfın asıl yönetiminin Erdoğan ailesi üyelerine ait olduğunu iddia etmişti.

"Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pelsinvanya yaratma peşindeler" diyen CHP lideri, paravan vakfın başına Amerikan vatandaşını koyduklarını öne sürerek, para akışı için ENSAR ve TÜRGEV'i kullandıklarını öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu, halka seslenmiş, "Onlar kaçacakları yerin yolunu yaparken, senin gidecek yerin yok" demişti.

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