Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi, taraftarlarla Fenerbahçe maçını izleyecek

Eskişehir’de, Gezi Parkı eylemlerinde dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın annesi, babası ve ağabeyi, Bolu Fenerbahçeliler Derneği’nin daveti üzerine pazar günü Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını taraftarlarla izleyecek.

İsmail Saymaz'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, ağabey Gürkan Korkmaz “Bu teklifi, Fenerbahçe’nin özelinde bütün renklerin kardeşliği şiarıyla kabul ettik. Ali İsmail, bize bile ‘Fenerbahçe yıkılmaz’ dedirtti” diye konuşuyor. Aileyi davet eden Dernek Başkanı Selçuk Zorlu ise “Ali İsmail, Fenerbahçe camiasında simge oldu. Her maçta taraftarlar arasında anılıyor. Biz de hem aileyi taraftarımızla buluşturmak, hem de acılarını hafifletmek için maçımıza davet ettik” diyor.

Bolu Fenerbahçeliler Derneği, adına marş bestelenen Ali İsmail Korkmaz’ın ailesini, pazar günü Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına davet etme kararı aldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nun da desteğini arkasına alan Dernek Başkanı Selçuk Zorlu, Korkmaz Ailesi ile temas kurarak, taraftarlarla birlikte maç izlemeyi önerdi. Korkmaz Ailesi de bu teklifi kabul etti.

Zorlu, Ali İsmail Korkmaz’ın Fenerbahçe’nin simgesi haline geldiğini ve her maçta anıldığını belirtiyor. Gürkan Korkmaz ise bu öneri karşısında mutlu olduklarını vurgulayarak, “Fenerbahçelilerin, Ali İsmail için her maçta sahayı ve tribünleri inletmesinden onur duyuyoruz. Bu teklifi, Fenerbahçe özelinde bütün renklerin kardeşliği şiarıyla kabul ettik” diyor. Annesi ve kendisinin Galatasaraylı, babasının ise Trabzonsporlu olduğunu belirten Korkmaz, “Ali İsmail bize bile ‘Fenerbahçe yıkılmaz’ dedirtti” diye konuşuyor. Korkmaz ayrıca, Çarşı Grubu ve diğer klüplerin taraftarlarının da Ali İsmail’i sahiplendiğini ifade ediyor.

Cumartesi günü İstanbul’a gelecek olan Korkmaz Ailesi, anne Emel’in özel isteği üzerine önce Gezi Parkı’nı ziyaret edecek. Aynı akşam bir grup Fenerbahçeli ile bulaşacak olan aile, ertesi gün Bolu Fenerbahçeliler Derneği üyeleriyle Şükra Saracoğlu Stadı’nda kahvaltı yapacak. Daha sonra aile, Fenerium Alt Tribünü’nde maçı izleyecek.