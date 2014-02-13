T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi, taraftarlarla Fenerbahçe maçını izleyecek

Bolu Fenerbahçeliler Derneği, Ali İsmail Korkmaz’ın ailesini, pazar günü Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına davet etme kararı aldı

13 Şubat 2014 15:27

Eskişehir’de, Gezi Parkı eylemlerinde dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın annesi, babası ve ağabeyi, Bolu Fenerbahçeliler Derneği’nin daveti üzerine pazar günü Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını taraftarlarla izleyecek.

İsmail Saymaz'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, ağabey Gürkan Korkmaz “Bu teklifi, Fenerbahçe’nin özelinde bütün renklerin kardeşliği şiarıyla kabul ettik. Ali İsmail, bize bile ‘Fenerbahçe yıkılmaz’ dedirtti” diye konuşuyor. Aileyi davet eden Dernek Başkanı Selçuk Zorlu ise “Ali İsmail, Fenerbahçe camiasında simge oldu. Her maçta taraftarlar arasında anılıyor. Biz de hem aileyi taraftarımızla buluşturmak, hem de acılarını hafifletmek için maçımıza davet ettik” diyor.

Bolu Fenerbahçeliler Derneği, adına marş bestelenen Ali İsmail Korkmaz’ın ailesini, pazar günü Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına davet etme kararı aldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nun da desteğini arkasına alan Dernek Başkanı Selçuk Zorlu, Korkmaz Ailesi ile temas kurarak, taraftarlarla birlikte maç izlemeyi önerdi. Korkmaz Ailesi de bu teklifi kabul etti.

Zorlu, Ali İsmail Korkmaz’ın Fenerbahçe’nin simgesi haline geldiğini ve her maçta anıldığını belirtiyor. Gürkan Korkmaz ise bu öneri karşısında mutlu olduklarını vurgulayarak, “Fenerbahçelilerin, Ali İsmail için her maçta sahayı ve tribünleri inletmesinden onur duyuyoruz. Bu teklifi, Fenerbahçe özelinde bütün renklerin kardeşliği şiarıyla kabul ettik” diyor. Annesi ve kendisinin Galatasaraylı, babasının ise Trabzonsporlu olduğunu belirten Korkmaz, “Ali İsmail bize bile ‘Fenerbahçe yıkılmaz’ dedirtti” diye konuşuyor. Korkmaz ayrıca, Çarşı Grubu ve diğer klüplerin taraftarlarının da Ali İsmail’i sahiplendiğini ifade ediyor.

Cumartesi günü İstanbul’a gelecek olan Korkmaz Ailesi, anne Emel’in özel isteği üzerine önce Gezi Parkı’nı ziyaret edecek. Aynı akşam bir grup Fenerbahçeli ile bulaşacak olan aile, ertesi gün Bolu Fenerbahçeliler Derneği üyeleriyle Şükra Saracoğlu Stadı’nda kahvaltı yapacak. Daha sonra aile, Fenerium Alt Tribünü’nde maçı izleyecek.

 

ETİKETLER

ali ismail korkmazfenerbahçemaçi davetizleyecek

İlgili Haberler

Ali İsmail Korkmaz davasında yeni tutuklama yok!

Mahkeme, tutuklu sanıkların, tutukluluk hallerinin devamına, sanık polis Yalçın Akbulut'un tutuklanmasının reddine karar verdi; duruşma 12 Mayıs saat 10.00'a ertelendi

Ünlüler Ali İsmail'i unutmadı: O gülüşten korkuyorsunuz siz, korkun

Gezi eylemleri sırasında Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili bugün görülen dava için ünlüler de sessiz kalmadı

Ali İsmail'in ölümü 14 saat konuşuldu

Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın, Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması sona erdi.

Valilikten 'Ali İsmail' davası açıklaması: Personelimiz azami sabırla görev yaptı

Kayseri Valiliği dün görülen Ali İsmail Korkmaz davası ile ilgili mahkeme salonunda bulunan polis memurlarının tahrik edici davranışlara kapılmadan görevlerini sabırla yaptıklarına açıkladı

Ali İsmail Korkmaz davası: İğneyle kuyu kazmak

Eren Aysan: Suçludan reklam yıldızı yapmaya, hatta milletvekili bile devşirmeye varacaktır iş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24