Ali Fuat Yılmazer'e bir tutuklama da Hrant Dink davasından

Fethullah Gülen Cemaati'ne yönelik 22 Temmuz operasyonunun ardından tutuklanan ve hakkında verilen tahliye kararı yargıda krize neden olan eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer hakkında, sekiz yıl önce uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden AGOS gazetesinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink suikastında "Kamu görevlilerinin ihmali olduğu" iddiasıyla yürütülen soruşturmada bir kez daha tutuklama kararı verildi.

Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Yılmazer, "Tasarlayarak adam öldürmeye yardım etmek" ve "Örgüt kurmak" suçlarından sevk edildiği İstanbul Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 22 Temmuz ve 14 Aralık soruşturmaları kapsamında da, " Resmi evrakta sahtecilik" ve "Terör örgütü üyesi olmak" suçlarından tutuklanan Yılmazer, 10 aydır Silivri Cezaevi'nde bulunuyor.

Yılmazer, 7 Haziran Genel Seçimleri'ne İstanbul 1. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı olarak katıldı.