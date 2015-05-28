Ali Fuat Yılmazer: AKP'ye kapatma davası açıldığında dönemin kudretlileri omzumda gözyaşı döktü!

Fethullah Gülen Cemaati'ne yönelik 22 Temmuz operasyonunun ardından tutuklanan ve hakkında verilen tahliye kararı yargıda krize neden olan eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer, AKP'ye kapatma davası açıldığında 'dönemin kudretlisi' bir kişinin omzunda ağladığını iddia etti. Yılmazer ayrıca, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın 32 yıl aradan sonra, 2010 yılında Taksim'de kutlanmasının mimarının kendisi ve ekibi olduğunu öne sürdü.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı olan Yılmazer'in Kadıköy seçim bürosu geçtiğimiz cumartesi günü açıldı. Açılışta Ali Fuat Yılmazer tarafından kaleme alınan basın bülteni, Avukatı Hüseyin Ataol tarafından okundu.

Açıklamaların ardından basın bülteni basın mensuplarına dağıtıldı.

İşte Ali Fuat Yılmazer'in Avukatı Hüseyin Ataol aracılığıyla yaptığı o açıklama:

"Aslında Ali Fuat Yılmazer kimdir sorusunun en iyi cevabını dönemin muktedirleri verecektir. Gün gelecek gizli saklı herşey ortaya çıkacaktır. Bugün sadece gerçekleri söylediği için çeşitli kumpaslarla zindanlara atılan, sindirilmek için gözaltına alınan emniyet müdürleri bildiklerini anlatmaktan vazgeçecek sananlar yanılmaktadır.

Yandaş gazetelerin, televizyonların yayınlarıyla hipnotize edilen halkımızı yine bu kahraman emniyetçiler uyandıracaktır.

Gün gelecek, parti kapatma davası açıldığında "dönemin kudretlileri" omzumda çaresizlik içinde döktüğü gözyaşlarını en yandaş kalemler saklayamayacaktır.

Gün gelecek, uzun yıllar sonra 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmasının mimarı olan ben ve ekibim belgesellerle anılacaktır..."