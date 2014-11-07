Ali Babacan ve Davutoğlu arasında 'okul servisleri' çelişkisi

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından dün bizzat açıklanan, hükümetin ekonomik dönüşüm eylem planında yer alan, "raylı toplu taşıma sistemlerinin olduğu yerde, okul servislerinin kaldırılacağı", Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından yalanlandı.

Hürriyet'in Aysel Alp'in haberine göre Babacan bugün(7 Kasım 2014) A Haber'de yaptığı açıklamada, "okul servislerinin kaldırılmasının 'asla' söz konusu olmadığını" söyledi.

Programda "servislerin kaldırılıp kaldırılmayacağı" sorusunu yanıtlayan Babacan, "Servislerin kaldırılması öğrenciler söz konusu olduğunda asla söz konusu değil" dedi.

Babacan şöyle konuştu:

"Bir şehirde A noktasından B noktasına milyarlarca yatırım yapmışız. Aynı hattan servis geçiyor. Artık o servise ihtiyaç var mı? Metroyla gitmek mümkün. Aynı alanda servis çalıştıracaksınız. Metronun ulaşamadığı yerler var. O noktalarda servis devam eder. Hele hele öğrencilerin servisleri konusunda taviz vermeyiz. Ama diyelim ki kamu kuruluşu personeli metro hattı üzerinde servis kullanıyorsa kusura bakmayacak. Bunlar hat hat incelenecek. Kimse mağdur edilmeyecek. Özel sektörlerde C plakası çok da memnun olmadığımız bir uygulama. O ayrı bir konu. Türkiye büyüyor. Öğrencilerin sayısı çoğalıyor. Kamu personel alıyor. Özel sektör çalışanı artıyor. Bütün yeni çalışanların servis ihtiyacı var. Servisçilik büyüyecek. Ne servisçiler ne de okula giden yavrularımız mağdur olacak. Hat, hat mahalle, mahalle analiz edilip bu çalışma yapılacak."

Babacan ‘okul servisleri asla kalkmaz’ dedi ama...

2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı'nın Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı'nın "Ulaşımda Enerji Verimliliği" başlığı altında servis araçlarının kapasite, güzergah ve araç teknolojileri açısından yeniden değerlendirileceği yer alıyor. Eylem planında, bu konudan sorumlu kuruluş olarak Büyükşehir Belediyeleri belirleniyor.

Eylem planının ilgili maddesinde 2014-2018'de atılacak adımlar arasında aynen şu madde yer alıyor:

"Öncelikle mevcut raylı sistem hatları üzerindeki iş yerleri, üniversite ve okullarda semt servisi uygulaması kaldırılarak, yolcuların yüksek kapasiteli toplu taşıma sistemlerine yönlendirilmesine yönelik tedbirler alınacaktır. Servis aracı kullanıcılarına toplu taşıma bileti ve/veya kartlarının ücretsiz veya indirimli verilmesi uygulamaları getirilecektir."