Ali Babacan’dan Bahçeli’ye: İnsanlara şov yapa yapa ekmek dağıtmak diye bir şey var mı yahu; utanmıyorlar, pişkinler!

20’ye yakın banka batmıştı. Milli gelirin üçte biri kaybedilmiş, gecelik faizler %7500’leri görmüştü. Yıllık enflasyon % 70’leri geçmişti. Başbakanlığın önünde yazar kasalar fırlatılmıştı. Hatırlayın.

Halkımız yine açlık sınırındaydı. Yine becerememişlerdi de Dünya Bankası’ndan bir başkan yardımcısını ekonominin başına getirmişlerdi. Borcun faizini ödeyebilmek için dahi dış borca muhtaç duruma düşmüşlerdi. Şu anda bunlar yine hükûmete ortak, ve ülkemiz yine derin bir ekonomik krizin içinde.

Biliyorlar da bunu. Ortak oldukları hükümet yönetmeyi beceremeyip vatandaşı ekmek parasına muhtaç bırakıyor, sonra da bunlar ekmek asıyorlar meydanlara.

"Şov yapa yapa ekmek dağıtmak diye bir şey var mı yahu?"

Üstelik, kadim bir geleneğimizi istismar edip, parti logolarıyla, fotoğraflarla yapıyorlar bunu.

Yahu siz bu ülkenin yerli ve milli geleneklerine bu kadar mı yabancısınız? Bizim topraklarımızda insanlara göstere göstere, şov yapa yapa ekmek dağıtmak diye bir şey var mı yahu?

Bizim geleneğimizde, sağ elin verdiğinden sol elin haberi olmaz.

İnsan önce utanır, “Nasıl oldu da halkı bir ekmek parasına muhtaç hale getirdik” diye düşünür.

Ama utanmıyorlar. Bir de kalkmışlar bize dil uzatıyorlar.

Bu nasıl pişkinlik ya?

Bu arada geçen gün grup toplantısında öfkeyle bize sataşıp partimizi ve beni kast ederek “siyasi fosil” demiş. Bize ve bana dedi. “Siyasi fosil” diye... Neyse..

Türkiye’nin en yeni siyasi hareketine, sahiplerinin gençler olduğu bir partiye siyasi fosil denemez.

Herkes her şeyi görüyor. Bu milleti yoksullaştıranları herkes görüyor. Hükümetin görevi bu ülkede tek bir çocuğun bile aç yatmamasını sağlamaktır.