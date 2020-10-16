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MHP 'askıda ekmek' kampanyası başlattı

16 Ekim 2020 12:44

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekmek fiyatlarındaki artışa tepki olarak 'askıda ekmek' kampanyası başlattığını duyurdu.

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