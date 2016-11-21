Aleyna Tilki'den "Sahneye ara veriyor" iddiasına yalanlama

Önceki akşam Diyarbakır’daki bir kafede verdiği konsere el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenen 16 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki'nin bir süre sahneye çıkmayacağı iddia edildi. Ancak Aleyna Tilki, kişisel Instagram hesabından bu iddiayı yalanladı.

Hürriyet'in gündeme getirdiği habere göre, 12-13 yaşlarında iki çocuğun el yapımı bombayla gerçekleştirdiği öne sürülen patlamanın ardından mekândan apar topar çıkarılan ve dün kentten ayrılan Aleyna Tilki'nin “Çok korktum, bir süre her şeyden uzak duracağım” dediği iddia edilmişti.

Diyarbakır'da ne oldu?

16 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki’nin Diyarbakır’daki konserinde salona el yapımı patlayıcı atılmış, 6 kişi yaralanmıştı



13-14 yaşlarındaki iki saldırgan halen aranıyor. İki çocuğun salona giremedikleri için bu olayı yaptığı söylenmişti ancak doğrulanmadı.