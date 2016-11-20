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Aleyna Tilki'nin konser verdiği kafeye EYP'li saldırı!

Diyarbakır'da Aleyna Tilki konserindeki saldırıyı 12-13 yaşlarında iki çocuğun yaptığı tespit edildi

20 Kasım 2016 01:31

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde genç sanatçı Aleyna Tilki'nin konser verdiği bir kafeye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. Olayda sanatçıyı dinlemeye gelen 6 kişi yaralandı.Diyarbakır'da Aleyna Tilki konserindeki saldırıyı 12-13 yaşlarında iki çocuğun yaptığı tespit edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir kafede düzenlenen konserine el yapımı patlacıyı atıldı. Saldırıda 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Aleyna Tilki'nin sağlık durumu iyi

Saldırıda Aleyna Tilki yara almadı. Tilki'nin menajeri Melek Sarıgil, saldırının mekana giremeyen seyircilerden bir ya da bir kaçı tarafından yapıldığını söyledi. Sarıgil, saldırı sonrasında mekanın camlarının kırıldığını söylerken, Aleyna Tilki'nin yara almadığını söyledi.

 

Emniyet: Yaralanmalar izdiham nedeniyle oldu

 

Diyarbakır'da Aleyna Tilki konserinde meydana gelen olayla ilgili yetkililerden açıklama geldi. Yetkililer, konser sırasında ses bombasına benzer peş peşe 2 küçük patlama meydana geldiğini ve bunun üzerine, içerde bulunanların panik içerisinde dışarı çıktığını, bu sırada 6 kişinin yaşanan izdiham nedeniyle yaralandığını söyledi. 

Olayın her yönüyle araştırıldığı, soruşturma sonunda ortaya çıkacağını söyledi.

 

Saldırıyı iki çocuk yapmış



Polis ekipleri sırada atılan el yapımı patlayıcıların boru tipi olduğu belirledi. Saldırıyı 12-13 yaşlarında iki çocuğun yaptığı tespit edildi.

 

Aleyna Tilki'den açıklama

Bu arada şarkıcı olayın ardından açıklama yapan Tilki, "Biz iyiyiz arkadaşlar" dedi.

 

Saldırı anı

 

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