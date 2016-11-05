Çalışma Bakanı: Aleyna Tilki'nin çalıştığı alkollü mekanın sahibine ceza kesildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 16 yaşındaki Aleyna Tilki isimli şarkıcının gece kulüplerinde sahneye çıkmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Müezzinoğlu, "Aleyna Tilki'yi alkollü bir mekanda çalıştıran iş yeri sahibi açısından gerekli cezai müeyyideler uygulandı. Bakanlığımızca bu anlamda alkollü mekanda 18 yaşın altında çalışan 3 kişiyle ilgili takip var ve gerekenler yapılıyor" dedi.

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Hürriyet'te yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 16 yaşındaki Aleyna Tilki isimli şarkıcının gece kulüplerinde sahneye çıkmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

18 yaşının altındaki gençlerin alkollü mekanlarda çalışmasının yasak olduğunu vurgulayan Müezzinoğlu, bunun denetimi ve cezalandırılmasının, bakanlığının sorumluluğunda bulunduğunu belirtti.

Müezzinoğlu, "Aleyna Tilki'yi alkollü bir mekanda çalıştıran iş yeri sahibi açısından gerekli cezai müeyyideler uygulandı. Bakanlığımızca bu anlamda alkollü mekanda 18 yaşın altında çalışan 3 kişiyle ilgili takip var ve gerekenler yapılıyor" diye konuştu.

"16 yaşındaki bir çocuğun kendi eğlendiriyor olmasına isyan etmeleri lazım"

Asıl vurgulamak istediği ve vicdanını da rahatsız eden başka bir nokta olduğunu söyleyen Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Bu mekana, bu ülkenin neticede dünyayı gören, belirli imkanları olan, bana göre belirli bir eğitimi de almış insanları geliyor. Bu kişilerin, 16 yaşındaki bir çocuğun kendilerini eğlendiriyor olmasından 'haz duyan' bir duruşa isyan etmeleri lazım. Önce o mekanın sahibi isyan etmeli, onlar müdahale etmeli. Hiçbir şey yapamıyorsan bakanlığı ara, ALO 170, bu kadar. Hepimizin o yaşta kızı var, yakını var. Bundan bir eğlence değil, onu görünce kendi vicdanını sızlatan bir rahatsızlık hissedilmelidir. O mekandaki vicdan, esasında bizim cezamızdan çok daha ağır cezayı, o kuruma hissettirebilmeli."

Müezzinoğlu, toplumsal duyarlılığın olmadığı hiçbir konuda yönetimlerin kanunlarla çok başarılı olamayacağını belirterek, toplum vicdanının hakkaniyet ve hukuktan yana olması gerektiğini kaydetti.