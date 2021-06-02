Aleyna Tilki, sahne kostümlerini satıp elde edilen geliri pandemiden etkilenen müzisyenler için kullanacak

Müzisyen Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla şarkıcı Aleyna Tilki'nin sahne kostümü satışından elde edilen gelirlerin pandemiden olumsuz etkilenen müzisyenler için kullanılması adına sahne kostümlerini satmak istediğini duyurdu.

Haluk Levent'in paylaşımı şöyle:

"Ve enteresan bir gelişme! Aleyna Tilki aradı. 'Haluk abiciğim sahnede giydiğim kostümlerimi satmak istiyorum O parayı da kampanya yaptığınız müzisyenler için kullanmak istiyorum' dedi."

Haluk Levent dün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla birkaç sanatçı arkadaşıyla birlikte, pandemiden olumsuz etkilenen müzisyenlerin sorunlarını hafifletmek amacıyla bir çözüm arayışına girdiklerini söylemişti.

TIKLAYIN - Haluk Levent, müzisyenler için destek kampanyası başlattı