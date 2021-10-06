Aleyna Ağgül dosyasında gizlilik kararı

Iğdır'da "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı notunu bıraktıktan sonra yaşamına son veren 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün dosyasına gizlilik kararı getirildi.

Olay, 30 Eylül sabahı 14 Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Aleyna Ağgül, "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bırakarak yaşamına son verdi. Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan Argın (43) ve oğlu Göktürk Argın (19) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Göktürk Argın, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gökhan Argın ise 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Gökhan Argın, adli kontrol ve imza şartıyla il ile yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, serbest bırakılma kararına Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Sulh Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcılığının itirazını reddetti.

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