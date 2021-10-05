Aleyna Ağgül’ün ölümüne ilişkin davada savcılığın itirazına ret

Iğdır'da Aleyna Ağgül'ün bıraktığı notta ölümünden sorumlu tuttuğu Gökhan Argın’ın serbest bırakılması kararına savcılığın yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

Olay, 30 Eylül sabahı 14 Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Aleyna Ağgül, "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bırakarak yaşamına son verdi. Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan Argın (43) ve oğlu Göktürk Argın (19) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Göktürk Argın, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gökhan Argın ise 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Gökhan Argın, adli kontrol ve imza şartıyla il ile yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, serbest bırakılma kararına Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Sulh Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcılığının itirazını reddetti.