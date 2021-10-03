18 yaşındaki Aleyna Ağgül not bırakarak yaşamına son verdi; gözaltına alınan baba-oğul serbest bırakıldı

Iğdır’da yaşayan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül, “Ölümümden Gökhan A. sorumludur” yazılı not bırakıp yaşamına son verdi. Gökhan A.’nın, Aleyna’nın sevgilisinin babası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Gökhan A. ile oğlu Göktürk A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis, baba Gökhan A. ile oğlu Göktürk A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba-oğul ifadelerinin ardından delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ağgül'ün ailesi baba-oğlun serbest kalmasına tepki gösterdi.
Gökhan A.'nın Aleyna Ağgül'e fotoğraflarla şantaj yapıp cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında adli tıp kurumundan çıkacak rapor bekleniyor.