Albayrak, “Borcam üreteli çok oldu” dedi, sosyal medyadan karikatürlü yorum geldi: 25 yıl önce bir tane üretmiştik, bütün Türkiye'yi dolaşıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 7 Haziran'da Kütahya'da mitinginde "Bordan ısıya dayanıklı cam yapmamız lazım" sözlerine ilişkin olarak, "Yahu günaydın. Borcamı üretip, evlerde kullanalı 10 yıllar oldu, biz çoktan ürettik çoktan" yorumunda bulundu.

Bakan Albayrak’ın ‘bordan cam üretilmesi’yle mutfaklarda kullanılan ‘borcam’ı bir tutması sosyal medyada espiri konusu oldu. Kullanıcılar, borcamın yıllar önce üretilmeye başladığını hatırlattı. Albayrak’ın borcam yorumu, yıllardır evlerde kullanılan ve annelerin birbirlerine ev ‘hayırlar’ken sıklıkla hediye olarak tercih ettikleri borcamla ilgili bir Umut Sarıkaya karikatürünü akıllara getirdi. Birçok Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan karikatür şöyleydi: