Albayrak'tan 'Bordan ısıya dayanıklı cam yapmamız lazım' diyen İnce'ye: Borcamı üreteli çok oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 7 Haziran'da Kütahya'da mitinginde "Bordan ısıya dayanıklı cam yapmamız lazım" sözlerine ilişkin olarak, "Yahu günaydın. Borcamı üretip, evlerde kullanalı 10 yıllar oldu, biz çoktan ürettik çoktan" dedi.

İnce, "Siz bor madeninin üzerinde yaşıyorsunuz. Biz madenleri ne yazık ki işlemeden satıyoruz. Madenleri cevher olarak satıyoruz. Bu da ucuza gidiyor. Biz madenlerimizi mamul madde olarak satmamız lazım. Yani bordan füze yakıtı yapmamız lazım. Bordan ısıya dayanıklı cam yapmamız lazım. Bor olarak satarsan ucuza satarsın ama füze yakıtı olarak satarsan, ısıya dayanıklı cam olarak satarsan pahalıya satarsın" ifadesini kullanmıştı.

Cumartesi günü Pendik'te esnaf ziyaretinde bulunan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen gün gördük, ana muhalefetin adayı. Adam diyor ki 'biz bordan cam üreteceğiz'. Yahu günaydın. Borcamı üretip, evlerde kullanalı 10 yıllar oldu, biz çoktan ürettik çoktan. Biz nükleerde, savunma sanayisinde, uçaklarda, tanklarda kullanılacak, en son teknoloji ile hammaddesinin tonu 200 dolarken, ürüne dönüştüğünde tonu 400 bin dolara çıkacak teknoloji için imza attık. İki bin kat katma değer üretiyoruz, adam borcamda kalmış."

Borcam ne zaman üretildi?

1968, Teknik Cam San. A.Ş.-Topkapı 'da sert borosilikat camdan ısıya dayanıklı cam ev eşyası, cam boru/çubuk ve laboratuar malzemeleri üretimine başlandı.

1974, M-16 Üfleme makinesi ile sert borosilikat camdan çaydanlık ve bardak otomatik üretimine başlandı. El imalatı çaydanlık, bardak gibi ürünlerin üretimi zenginleştirildi.

1977 yılından itibaren, sert borosilikat camdan üfleme ve pres ürünlerin tüm dünyada bilinen önemli bir üreticisi durumunda olan Japon NEG Firması ile dostluk çerçevesinde karşılıklı ziyaretlerle teknik konularda görüşmeler yapıldı.

1981 yılında, Paşabahçe Fabrikamızın M-16' ya göre büyük ürün üretebilen ve teknolojisi daha yüksek olan LH-16 Üfleme Makinesi, M-16 Makinesi yerine devreye alındı.

1985 yılında Japon NEG firması ile teknik yardım anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında teknoloji desteği ile birlikte üretim için otomatik pres makineleri alındı. Borosilikat camın özellikleri yenilenerek tasarım çeşitliliği artırıldı ve Teknik Cam Sanayi Fabrikası'nda tek bir pres makinesi ile 1986 yılının 2. yarısından itibaren ısıya dayanıklı fırın kabı üretimine başlandı; kapaklı yuvarlak (59003) ve dikdörtgen tencereler (59009 ve 59010) ile dikdörtgen tepsi (59004), ilk ısıya dayanıklı fırın kabı üretimleridir.

1986, ısıya dayanıklı fırın kabı ve benzeri pres ürünlere, nihai tüketicilerin de görüşleri alınarak 17 seçenek arasından, BORCAM adı verildi.

1986, Borcam markası tescil edildi.

1989, üretim 2 pres hattına çıkarıldı: Borcam ürün yelpazesi genişletilerek oval tencere, kare ve yuvarlak tepsi üretimine başlandı.