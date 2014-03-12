Ala'dan Vali'ye: Baransu'yu gözaltına alın, bir şey derse savcıyı da alın!

Eski Başbakanlık müsteşarı, bugünün İçişleri Bakanı Efkan Ala ile İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu arasında, gazeteci Mehmet Baransu’nun internet sitesi Yeni Dönem’de 17 Aralık operasyonundaki savcılık ifadelerini yayınlamasına ilişkin yaptığı 3 görüşmeyi içerdiği öne sürülen yeni bir ses kaydı yayınlandı.

Ses kaydındaki görüşmelerden ilkinde Efkan Ala olduğu öne sürülen kişi, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu olduğu iddia edilen kişiye Mehmet Baransu’nun hemen gözaltına alınması gerektiğini söyleyerek, “Belgelerine, melgelerine her şeyine el konulması lazım” diyor.

Yasal yollardan yapılıp yapılmadığı konusunda kuşku uyandıran, Yotube'da "Başçalan" adlı hesaptan yayınlanan ses kaydına göre, Efkan Ala’nın, Mehmet Baransu için söylediği “Hemen gözaltına alınmalı” sözlerine yanıt veren Hüseyin Avni Mutlu, “Başsavcımızla görüşeyim ben şimdi bunu hemen” ifadesini kullanıyor.

Ses kaydında yapıldığı öne sürülen ikinci görüşmeye göre ise Hüseyin Avni Mutlu, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı ile görüştüğünü söyleyerek, “Konudan bilgisi yoktu, ‘ben şimdi hemen bakacağım’ dedi” diyor.

Taraf ve Cumhuriyet gazetelerinde de yayımlanan kayda göre, Efkan Ala, daha önce MGK belgelerini de yayınlayan Mehmet Baransu’yla ilgili olarak dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ı aradığını da söyleyerek, “Valim, şimdi ben burada biraz da çok kızarak, Hüseyin Bey’i de aradım. Bakanımız aradı, ben aldım telefonu. Bakın İstanbul’da Türkiye’nin herhangi bir yerinde, insanların suç işleme özgürlüğü yoktur. Suçüstü halinde, şu anda adam yayınlıyor, suçüstü halinde vatandaş bile müdahale eder alır. Lütfen gidin, Hüseyin de oraya gelecek, söyledim. Emniyet müdürü de” ifadesini kullanıyor.

‘Biz her türlü koruruz sizi’

Ses kaydına göre, savcının hemen arama kararı vermesi gerektiğini söyleyen Efkan Ala, “Arama kararı vermiyorsa da suçu önlemek için girsinler. Biz her türlü koruruz sizi. Kapıyı kıracak alacak adamı. Böyle kepazelik olmaz. Suçu işliyor şu anda. Hiç burada mahkeme kararına bile lüzum yok” diyor.

Kayda göre, Vali Mutlu, Efkan Ala’ya “Allah Allah ya, nereden buluyor bu adam bunları ya” diye tepki gösterirken, Efkan Ala, Mehmet Baransu’nun derhal gözaltına alınması gerektiğini söyleyerek, “Savcı bir şey diyorsa savcıyı da alın” diye konuşuyor.

Ses kaydındaki üçüncü görüşmedeyse, Efkan Ala olduğu öne sürülen kişi, Vali Mutlu olduğu öne sürülen kişiye Mehmet Baransu’nun neyle suçlanması gerektiğini şu sözlerle anlatıyor: “Bu bir casusluk şeyine de sokulur, iki burada şu anda adam yayınlıyor, yani diyelim ki çok küçük bir cezası var. Mesela 3 ay diyelim tamam mı? Ya 3 aylık cezası olan bir suçu bir adam işleyebilir mi?”