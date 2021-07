Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, "Devletimiz zamanı geldiğinde her türlü yasadışı pisliğe bulaşmış olanları layık olduğu yere kapatıp, devlet kurumları içinde bu insanlarla iş birliği yapanlardan bağırsaklarını temizleyecektir" açıklamasını yaptı. Çakıcı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik açıklamalarına göndermede bulunarak, "Sayın Soylu’yu Türkiye tanıyor. Terörle ilgili bedenini 5 bin derecedeki ateşin içine atmıştır. İnsan bir şeylerin ortaya dökülmesini istiyorsa sapla sapanı birbirinden ayırmasını bilmeli. Yurt içi ve yurt dışında Türküm, Türkmenim, devlet benim için her şeydir diyenlere şunu hatırlatmak isterim, birileri yanlışın içindeyse Türkiye’nin bekası söz konusu olduğu bu dönemde görevini ifa edenlere söz söylememesi gerekir. Kişilerin birbirleri ile özel ilişkileri bile olsa mahremde kalmalı" ifadesini kullandı.

"Bahçeli'yi yıpratmak istiyorlar"

Çakıcı Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "8 Şubat tarihinden itibaren ülke gündemiyle ilgili ne bir yorum yaptım ne de bir yazı yazdım. Tahliye olduğumdan bugüne kadar muhalefet, devletimize her türlü zarar vermek isteyen üst akıl ve yerli işbirlikçileri özel bir af ile bırakıldığını medyada oturumlarda ve sosyal medyada gündeme getirerek sayın Devlet Bahçeli'yi sürekli yıpratmak istemektedirler." görüşünü savundu.

Çakıcı şunları kaydetti:

Ben ömrümün 27 senesini hapishanede geçirdim. Af çıkmasa bile 8 ay sonra tahliye olacaktım. Benim varlığımdan dolayı rahatsız olan muhalefet ve dış güçler rahatsız edip benim üzerimden Sayın Bahçeli'yi devletimizin başı olan sayın devlet başkanımızı sürekli yıpratmaktadırlar. Af yasasından önce devam eden mahkemelerim var. Özgürlüğü onursuz yaşayacaksam eğer her gün gündeme getirenlere şunu söylüyorum. Devam eden mahkemelerimi hızlandırın. Ömrümde cezaevlerinde hep şerefimle yattım.

"O mafya dediğiniz adamı araştırın"

Asla ömrümde kimseye boyun eğmedim. Tabii ki haklı olduğum konularda. Devlet düşmanları devletin ve cumhur ittifakının düşmanları sizlere sesleniyorum. Sizlerin de yargıda insanları var.. Mahkemelerimi hızlandırın. Tekrar hapishaneye düşmek benim için şereftir. O mafya dediğiniz adamı araştırın.

"Bir garibe yaşadığım sürece hiçbir zararım dokunmadı"

Ömrümde kaçakçılığın hiçbir türüne elimi sürmedim. Devlete ait herhangi bir hazine arazisinin çöpünü almadım. Bir garibe yaşadığım sürece hiçbir zararım dokunmadı. Daha evvel de beyan ettiğim gibi bir müddet demir ticareti yaptım. Otel kumarhanesi işlettim Geçmişte devleti soyan hırsızları soyup onu da herkesle paylaştım"

Kılıçdaroğlu ve Babacan'ı hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef alan Çakıcı şunları kaydetti:

"Muhalefete sesleniyorum, yahu Türkiye Cumhuriyeti sizin babanızın çiftliği mi? Sürekli sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hakkında yazıp çizdiniz. Biz hapishanede bir şey göremiyorduk. Bir yıldır dışarıdayım Türkiye Cumhuriyeti bir tüneller ülkesi olmuş. Türkiye’nin her yeri otoban ağları ile çevrilmiş, Türkiye sınıf atlamış, savunma sanayi yüzde 50 artmış, ulu önder rahmetli Atatürk’ün ölümünde sonra bir kazma sapı ileriye gidemeyen hükûmetler AK Parti döneminde bu ülkeyi şampiyonlar ligine taşımış, evet milli gelirin kişi başı 18 bin dolar olması için Cumhur İttifakı’nın ve sayın Erdoğan’ın bir dönem daha iktidarda kalması bu ülkenin bekası açısından, sosyal demokrasisin, sosyal devlete gelecek zaman diliminde 2028 yılına kadar kesinlikle gerçekleşeceğine inanıyorum.

"AK Parti’nin içerisinde bazı hatalı insanlar olabilir"

Evet AK Parti’nin içerisinde bazı hatalı insanlar olabilir, gelecek seçim süresine kadar herhalde AK Parti Genel Başkanı ve kurmayları beklemektedir. Etrafı çevrilmiş olan Türkiye’nin bel kemiği sayın Devlet Bahçeli de bazı şeyleri seyretmektedir. O da 2023 seçimlerini bekliyor. Hiçbir parti ile ilgili özel bilgi alışverişimden kaynaklanan bir bilgi değildir. Çünkü ben ülkücüyüm. Toprağın altında da üstünde de.

Sabıkalı olduğumdan benden muhtar dahi olamaz. Ama devletin bir bireyi olarak herkes kadar ülkemizde ve dünyadaki olayları yorumlama hakkına sahibim. Hep demişim imamın kıblesi Kâbe’dir. Mensup olduğum milletimizin yönü devletin bekası ve devamlılığıdır.

Sedat Peker'e gönderme

Son günlerde Türkiye’nin geçmişine yönelik bazı oluşumlar deşifre edilmektedir. Bunların hepsi devlet arşivinde mevcuttur. Bugün gündeme getirmek FETÖ’ye, HDP’ye, CHP’ye, Davutoğlu ve Babacan’a ve bazı İyi Partililerin eline geçmişten kaynaklanan bazı oluşumlarla ilgili silah vermektedir.

"Devletimiz bağırsaklarını temizleyecektir"

Devletimiz zaman zamanı geldiğinde her türlü yasadığı pisliğe bulaşmış olanları layık olduğu yere kapatıp devlet kurumları içerisinde bu tip insanlarla iş birliği yapanlardan dolayı bağırsaklarını temizleyecektir. Aziz Türk milleti bundan emin olsun.

"Sayın Soylu’yu Türkiye tanıyor"

Cumhuriyet tarihi terörle mücadele etmiş en İçişleri Bakanı Sayın Soylu ilgili bir şeyler söylenmektedir. Sayın Soylu’yu Türkiye tanıyor. Terörle ilgili bedenini 5 bin derecedeki ateşin içine atmıştır. İnsan bir şeylerin ortaya dökülmesini istiyorsa sapla sapanı birbirinden ayırmasını bilmeli. Yurt içi ve yurt dışımda Türküm, Türkmenim, devlet benim için her şeydir diyenlere şunu hatırlatmak isterim, birileri yanlışın içindeyse Türkiye’nin bekası söz konusu olduğu bu dönemde görevini ifa edenlere söz söylememesi gerekir.

"Kişilerin birbirleri ile özel ilişkileri bile olsa mahremde kalmalı"

Kişilerin birbirleri ile özel ilişkileri bile olsa mahremde kalmalı. Muhalefete ve devlet düşmanlarına şunu hatırlatmak isterim. Temcit pilavı gibi sürekli sayın Bahçeli’yi, sayın devlet başkanını özel afla çıkardı diye ibare kullanmayın. Af çıkmasa bile 8 ay sonra tahliye olacaktım. Ama size yolu gösteriyorum. Aftan evvel devam eden mahkemelerim var. Hızlandırın. Onursuz dışarıda özgür aklacaksam, adam gibi hapishaneye dönmeyi tercih ederim. Aziz Türk milletine, sayın Devlet Başkanımıza, benden dolayı sürekli suçlanan MHP Genel Başkanı değerli ağabeyim Devlet Bahçeli’ye saygılarımla arz ederim"

TIKLAYIN | Sedat Peker dördüncü videoda, 'kendisine koruma verdiğini' açıkladığı İçişleri Bakanı Soylu'dan gelen haberle yurt dışına kaçtığını iddia etti!

TIKLAYIN - Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır

TIKLAYIN - Sedat Peker'den ikinci video: "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden kadın ertesi gün ölü bulundu"

TIKLAYIN - Sedat Peker'den üçüncü video: "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz"

TIKLAYIN - Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e yanıt: Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım