Akşener'in partisi kurulmadan 5 milletvekili oldu

Yeni partinin kuruluşunu 25 Ekim Çarşamba günü Ankara’da düzenlenecek toplantıda açıklayacak olan Meral Akşener’in partisine CHP’li Aytun Çıray da katıldı. CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Çıray ile beraber Akşener'in partisine kurulmadan katılan vekil sayısı 5'e ulaşmış oldu.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, MHP Genel Başkanlığı'na aday isimlerden Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Kasım 2016'da disiplin kurulu kararıyla partiden ihraç edildi.

Yine MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile Isparta Milletvekili Nuri Okutan da geçen mart ayında parti 'disiplinine aykırılık' iddiasıyla ihraç edildi.

Söz konusu dört isim de Meral Akşener ile birlikte hareket ederek önce anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu için çalıştı ardından da yeni partinin hazırlık çalışmalarında yer aldı. İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın CHP'den istifası etmesiyle Akşener'in partisine kurulmadan katılan vekil sayısı 5'e ulaştı.

Akşener’in yeni partisinin adı ve amblemi 25 Ekim Çarşamba günü Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde açıklanacak.