T24 LogoT24 Logo
Politika

Akşener'in partisi kurulmadan 5 milletvekili oldu

Meral Akşener'in partisine katılan milletvekili sayısı Aytun Çıray'ın CHP'den istifasıyla 5'e ulaştı

23 Ekim 2017 21:13

Yeni partinin kuruluşunu 25 Ekim Çarşamba günü Ankara’da düzenlenecek toplantıda açıklayacak olan Meral Akşener’in partisine CHP’li Aytun Çıray da katıldı. CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Çıray ile beraber Akşener'in partisine kurulmadan katılan vekil sayısı 5'e ulaşmış oldu.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, MHP Genel Başkanlığı'na aday isimlerden Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Kasım 2016'da disiplin kurulu kararıyla partiden ihraç edildi.

Yine MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile Isparta Milletvekili Nuri Okutan da geçen mart ayında parti 'disiplinine aykırılık' iddiasıyla ihraç edildi.

Söz konusu dört isim de Meral Akşener ile birlikte hareket ederek önce anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu için çalıştı ardından da yeni partinin hazırlık çalışmalarında yer aldı. İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın CHP'den istifası etmesiyle Akşener'in partisine kurulmadan katılan vekil sayısı 5'e ulaştı.

Akşener’in yeni partisinin adı ve amblemi 25 Ekim Çarşamba günü Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde açıklanacak.

ETİKETLER

Meral AkşenerAytun ÇırayÜmit ÖzdağYusuf Halaçoğluİsmail OkNuri Okutan

İlgili Haberler

CHP'li Aytun Çıray, partisinden istifa etti

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın Meral Akşener'in yeni partisine katılacağı ifade ediliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24