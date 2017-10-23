CHP'li Aytun Çıray, partisinden istifa etti

Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye geçeceği öne sürülen CHP Milletvekili Aytun Çıray, partisinden istifa etti.

Ankara kulislerinde CHP'li Aytun Çıray'ın partisinden istifa ederek Meral Akşener'in yeni kuracağı partisine geçeceği konuşuluyordu. Başkent’te Aytun Çıray’ın kendisiyle birlikte CHP’den başka isimleri de yeni partiye götüreceği iddialarına CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Bizden giden kimse yok. Ayrıca Aytun Bey ile bugün konuştum. Ben de kendisine sordum. Öyle bir şey yok, dedi. Aydın deyimiyle bunlar çalı dipi taşlamaya benziyor, boş atıp dolu tutma çabası. Hepsi şişirme” demişti.

Meral Akşener’e yakın bir isim de “Aytun Bey dostumdur, ben kurucular kurulunda olacağını duymadım” ifadesini kullanmıştı.

Aytun Çıray'ın yazılı açıklaması şöyle:

"Şartlar Türk Milletine demokrasi içinde çare bulunmasını ve yeni bir siyasi bir çıkış yolunun açılmasını zorunlu kılmaktadır... Onbeş yılın sonunda şapka düşmüş kel görünmüştür. AKP’nin, yumuşaklığı ve ılımlılığı benimsemiş, Atatürk’ü yürekten kucaklayan demokratik merkez veya merkez sağ diye bilinen gelenekle uzaktan yakından bir alakasının olmadığı anlaşılmıştır. Demokratik merkez, artık AKP’yi ret etmektedir. 16 Nisan 2016’da yapılan ve sandıktan ancak YSK’nın tam kanunsuzluğu göze almasıyla sözde ‘evet’ çıkartılan ‘kirli’ referandumda, merkez sağın tarihi olarak güçlü olduğu bölgelerde ‘hayır’ oranının çok yüksek çıkması bu reddiyenin en önemli kanıtını teşkil etmiştir. Referandumda ortaya çıkan bu sonuç bu defa gerçekten Allah’ın bir lütfu sayabileceğimiz yeni siyasi gelişmelerin önünü açmıştır.

Bütün bunlar, Türkiye’yi bir yıkım sürecini engelleyecek olan gücün, merkez sağ başta olmak üzere siyasi yelpazenin tüm millî unsurlarını kapsayacak şekilde ‘Milli Merkez’ olarak yeniden uyanışta olduğunu ortaya koymaktadır. Türk Milleti, kurucu medeni değerleri yeniden canlandırmayı ‘Milli Merkez’ siyaseti ile başaracaktır.

Millete çare olmak için yollara düşeceğiz

Biz yeni siyasetin temsilcileri olarak, siyasetin çare kurumu olduğunun bilinci ile, milletimizin dertlerine çare bulmak ve Türk Milleti’nin özgürce mutluluğu arama hakkını sağlamak için yollara düşüyoruz. Aziz Türk Milleti artık beyin yıkama operasyonlarına karşı ne savunmasızdır ne de yalnızdır! Yarından itibaren milletimizi enkazın altından sağ salim çıkarmak için ne gerekirse yapacağız ve yeniden hukukun üstünlüğüyle güçlendirilmiş parlamenter rejime dönüşün yolu açılmış olacaktır.

Türk Milletinin kurtuluş alternatifi, güçlü ve dünya devletlerinin saygı duyduğu Türkiye’yi yaratmak üzere Meral Akşener liderliğindeki hareketle kesin ve dönüşsüz olarak yola çıkmıştır. Bu esasen Türk Milletinin demokratik Ergenekonu’dur!

Aziz Türk Milleti,

Bütün bu açıklamalarımdan kolayca anlaşılabileceği gibi 25. 10. 2017 tarihinde Meral Akşener hanımefendinin liderliğindeki partinin kurucuları arasında yer alıyorum.

Kararımın yegâne kaynağı Atatürk'ün ölümsüz eserine sadakattir

Bu kararımın yegâne kaynağı ve sebebi, Türk Milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Erdoğan liderliğindeki AKP iktidarları tarafından getirildiği ölüm kalım noktasında, Aziz Türk Milletine ve onun yetiştirdiği en asil kahraman ve dâhisi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Türkiye Cumhuriyetine duyduğum sonsuz sadakattir.

Talip olduğumuz şey otokratik bir ortamda zorlu ve meşakkatli bir mücadeledir. Korku içinde yaşayamayız, korku içinde yaşamayacağız. Dolayısıyla bu kararımın asli anlamının ucuz, önyargılı ve sığ sözde eleştirilere ve çarpıtmalara konu edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğimi ve onlara hak ettikleri cevabı vereceğimi şimdiden ilan ediyorum. İçinden geçtiğimiz şartların ağırlığını en iyi bilen Aziz Türk Milleti ve İzmirli hemşerilerimin de beni kalpten anlayacaklarından, onların yürekten verecekleri gönüllü destekleriyle çağdaş medeniyet yolculuğumuza birlikte devam edeceğimizden hiç şüphe duymuyorum. CHP’den doğan, Celâl Bayar ve Menderes’in kurduğu Demokrat Parti çizgisinden gelen biri olarak, hep kurucu CHP’nin manevi bir üyesiydim ve öyle kalacağım.

Sayın Kılıçdaroğlu'na ve her kademeden CHP'li siyaset arkadaşlarıma saygı dolu teşekkürlerimi arz ediyorum

Bu çerçevede; Kararımı kendine özgü saygı, insani nezaket ve insan sevgisi anlayışıyla karşılayan Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’na…

Milli meselelerde Aziz Türk Milletinin ve Atatürk Cumhuriyeti’nin çıkarları için yapacağımız çalışmalarda yol arkadaşlığımızı sürdüreceğimize yürekten inandığım her kademeden CHP’li siyaset arkadaşlarıma şahsıma gösterdikleri güven ve verdikleri destek için saygı dolu teşekkürlerimi sunuyorum.

Yaşasın onun ölümsüz kahramanı Mustafa Kemal Atatürk!

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!

Allah Türk Milletinin yardımcısı olsun.

Dr. Aytun Çıray, İzmir Milletvekili