Akşener: Netanyahu, bir anlamda Erdoğan'ın İsrail versiyonu!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin olarak, "Bir anlamda Erdoğan'ın İsrail versiyonu!" benzetmesini yaptı.

Akşener, bugün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuştu. Akşener, "Bildiğiniz üzere, mart ayında, İsrail’de seçimler yapıldı ve oluşan tablo, İsrail’in en uzun süreli başbakanı Netanyahu’nun, yeni bir hükûmet kurmasına imkân vermedi. İsrail Cumhurbaşkanı da, hükûmeti kurma görevini, Yeş Atid partisine verdi. Birdenbire, İsrailli Arap partileri kritik bir öneme sahip oluverdiler. Çünkü hükûmet ortağı olma, yeni iktidarı belirleme ihtimalleri doğdu. Bu gelişmeler üzerine, bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan, Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı." ifadesini kullandı.

Akşener'in sözlerinin ardından AKP'lilerden peş peşe tepki gösterilirken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Akşener'in özür dilemesi için çağrıda bulundu.

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