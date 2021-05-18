AKP'den Akşener'e 'Netanyahu' tepkisi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında söylediği "Netanyahu, bir anlamda Erdoğan'ın İsrail versiyonu" sözlerine AKP'den tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Siyasi çapsızlık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Kudüs'te, Mescid-i Aksa’da Filistinli çocuklar, kadınlar ve suçsuz insanlara devlet terörü uygulayan İsrail'i kınama cesareti dahi sergileyememiş ancak Netanyahu ve destekçilerine göstermelik bir tepki verebilmiştir. İsrail'in zulmü karşısında Filistin davasının en güçlü sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız ile masum sivillerin katili Netanyahu'nun adını aynı cümlede geçirmek bile en hafif tabiriyle aymazlıktır. Sayın Akşener bu siyasi çapsızlıktan bir an önce vazgeçmelidir" düşüncesini dile getirdi.

İletişim Başkanı Altun: Onlara en güzel cevabı Filistinli kardeşlerimiz verecek

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir. Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar. Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kalın: Akıl ve vicdan tutulması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'da yaptığı açıklamada, "Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu’yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir. Bu sakil benzetme siyaset değil bir akıl ve vicdan tutulmasıdır" değerlendirmesini yaptı.

Adalet Bakanı Gül: Büyük bir izansızlık

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Akşener'i özür dilemeye çağırarak şunları kaydetti:

"Tüm dünyada mazlumun umudu ve duası olan Sayın Cumhurbaşkanımızı, ırkçı İsrail rejiminin eli kanlı lideriyle aynı kefeye koymak, ölçü ve tartı bilmezliktir, büyük bir izansızlıktır. Siyasi rekabet uğruna insani nezaket gözden çıkarılmamalıdır. İyi Parti Genel Başkanı'nı hadsiz ve çirkin beyanı nedeniyle kınıyor, millet ve tarih huzurunda özür dilemeye davet ediyorum"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yazıklar olsun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tepkisini sosyal medyadan yaptığı şu açıklamayla gösterdi:

"Filistin’de Erdoğan’a dua eden mazlumların ahı sizi yakar Meral Akşener. Sizin milliyetçiliğiniz kendi ülkesinin liderini azılı bir katille eş tutmak mıdır? Belli ki terör yandaşı partilerle ittifak kurdukça diliniz Kandille uyumlu hale geliyor. Yazıklar olsun!"

Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Akşener'i kınıyoruz

Kurtulmuş:

"Meral Akşener'i, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği izansız sözleri dolayısı ile şiddetle kınıyoruz. Eğer Akşener, Netanyahu'yu birilerine benzetecekse 'açık iş birliği-gizli ittifak' yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin."

Grup Başkanvekili Turan: Milletimiz de tarih de bunları kaydediyor

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan:

"İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu terbiye yoksunu dili, Filistin'i, Gazze'yi ve bu davaya gönül veren milyonları üzmüş; katliamcı İsrail'i ve Netanyahu'yu sevindirmiştir. Yazık. Ortağı CHP, terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyamayan HDP'ye bakanlık dağıtırken ağzını açamayan Akşener, Erdoğan'a aslan kesiliyor. Bu sahte milliyetçilikleri, 'dostlarınıza' şirin gözükme gayretlerini ibretle izliyoruz. Milletimiz de tarih de bunları kaydediyor"

Grup Başkanvekili Ünal: Yine kaybedecekler

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal:

"Netanyahu benzetmesi bir nefret ya da akıl tutulması değil. Bu; uzunca bir süredir “dostlar grubunun” uluslararası ittifakları ile birlikte içeride ortak yürüttüğü siyasi projenin çirkin provakatif dili. Türkiye bunların farklı versiyonlarını geçmişte alt etti . Yine kaybedecekler" dedi.

Grup Başkanvekili Özkan: Milletimize şikayet ediyoruz

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Akşener'in Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştirdi. Özkan, "15 Temmuz'dan sonra 'ben başbakan olacağım' diyenler kalkıp da milletin adamı Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'yla benzetmeye kalkışmaları akıldan izandan uzaktır. Milletimize şikayet ediyoruz" diye konuştu.

AKP Sözcüsü Çelik: Siyasi çirkinlik

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın, çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netanyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir. Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu’yu sevindirme gayretidir. Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır."

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