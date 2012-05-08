Akşener için 'yağlı kazığa oturturum' dediği iddia edilen komutan gözaltında!

28 Şubat soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıkartılanlar arasında 28 Şubat döneminde İçişleri Bakanı olan Meral Akşener için "O kadını yağlı kazığa oturturum" dediği iddia edilen emekli Korgeneral Çetin Saner de bulunuyor. Akşener'in dün 28 Şubat soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla ifade vermişti. Akşener'in kendisini tehdit eden komutanın ismini savcılığa verdiği iddia edilmişti.

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, İzmir'de gözaltına alınan emekli Korgeneral Çetin Saner'in Karaburun ilçesindeki yazlığında arama yapılıyor.

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında emekli Korgeneral Saner'i bu sabah Karaburun'da gözaltına aldı. Polis, Saner'in yazlığındaki aramayı sürdürüyor.

Emekli Korgeneral Saner aynı zamanda eski Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay'ın da yeğeniydi.

Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener 2005 yılında verdiği bir ropörtajda kendisi için "O kadını yağlı kazığa oturturum" şeklinde tehdit eden kişinin, "Sizi tehdit eden kişi Genelkurmay İstihbarat Başkanı Çetin Saner miydi?" sorusuna "Bana gelen bilgiler bu arkadaşı gösteriyor. Gereken cevabı aldı zaten" karşılığını vermişti.