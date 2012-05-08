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'Yağlı kazık' mesajını gönderen generalin ismi soruldu

Meral Akşener’in, Çevik Bir tarafından söylendiği iddia edilen “Ayağını denk alsın, yoksa yağlı kazığa oturturuz” mesajını gönderen generalin ismini söylediği öğrenildi.

08 Mayıs 2012 07:15

Meral Akşener’in eski Genelkurmay 2. Başkanı Bir tarafından söylendiği iddia edilen “Ayağını denk alsın, yoksa yağlı kazığa oturturuz” mesajını gönderen generalin ismini söylediği öğrenildi

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre, Refahyol hükümetinin İçişleri Bakanı, TBMM Başkanvekili Meral Akşener, 28 Şubat soruşturmasında tanık sıfatıyla ifade verdi. 28 Şubat sürecinde tutuklanan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir tarafından, “Söyleyin o kadına ayağını denk alsın, yoksa İçişleri Bakanlığı önünde yağlı kazığa oturturuz” mesajıyla tehdit edildiği öne sürülen ancak o tehdidin Bir’den gelmediğini açıklayan Akşener’in ifadesinde o generalin ismini söylediği öğrenildi.

 

Yok, yok, yok

 

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nin yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında, Refahyol hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev yapan TBMM Başkanvekili Akşener soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili’nin daveti üzerine Ankara Adalet Sarayı’na geldi.
 
İlk olarak Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen ile bir süre görüşen Akşener, daha sonra 2,5 saat Bilgili’nin 28 Şubat sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Akşener, adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Sayın savcı, Batı Çalışma Grubu’na yönelik bazı bilgiler sordu, ben de bu bilgileri kendisiyle paylaştım bu kadar” dedi. “28 Şubat sürecinde sizi tehdit eden generalin ismini açıkladınız mı?” sorusuna, “Yok, yok, yok” yanıtını veren Akşener makam arabasıyla adliyeden ayrıldı.


 

İlk kez o generalin ismini açıkladı

 

 
Alınan bilgiye göre Akşener, 2,5 saatlik ifadesi sırasında, Batı Çalışma Grubu’nun faaliyetlerine ve Bülent Orakoğlu’nun başkanlığındaki Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nın ele geçirdiği BÇG belgelerine ilişkin soruları yanıtladı. Akşener’e, kamuoyunda 28 Şubat kararları olarak bilinen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararlarıyla ilgili de sorular sorulduğu öğrenildi. 28 Şubat sürecinde bir generalin, Akşener’e iletmesi için İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Teoman Ünüsan’a söylediği iddia edilen, “Söyleyin o kadına ayağını denk alsın, yoksa İçişleri Bakanlığı önünde yağlı kazığa oturturuz” sözleri hafızalara yer etmişti. Akşener’in, savcılık ifadesi sırasında ilk kez o generalin ismini de açıkladığı öğrenildi.

 

Savcılık o ismi açıklamadı

 

Akşener’in, daha önce bazı röportajlarında söylediği gibi, kendisini tehdit eden kişinin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir olmadığını ifade ettiği öğrenildi. Savcılık kaynakları da Akşener’in generalin ismini verdiğini doğruladı ancak işlem yapılması ihtimali nedeniyle isim açıklamadı.

 

Kazıklı Voyvoda yanıtı vermişti 

 

28 Şubat’a ilişkin Vatan gazetesinde yer alan Bilal Çetin’in yazı dizisinde, “yağlı kazık” tartışmalarının, bazı sivil polislerin Genelkurmay’daki giriş çıkışları, üst rütbeli subayların hareketlerini izlemekte olduğunun fark edilmesiyle başladığı anlatıldı. Bunun üzerine, dönemin Çevik Bir’in, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ünüsan’a Akşener’e aktarması için “O kadına söyle, ayağını denk alsın. Emniyet istihbaratına sahip olsun, hareketlerine konuşmalarına dikkat etsin. Emniyet istihbaratının neler çevirdiğini biliyoruz. Söyle o kadına, gelirsek onu ve avanesini İçişleri Bakanlığı’nın önünde yağlı kazığa oturturuz” dediği iddia edildi. Akşener’in bunun üzerine Köşk’ten randevu alarak görüştüğü Cumhurbaşkanı Demirel’in “Ben olayı tahkik ederim” diyerek, Akşener’in konuyu kamuoyuna aktarmasına engel olduğu ifade edildi. Akşener, Vatan gazetesinden Deniz Güçer’e verdiği röportajda ise “Çevik Bir değildi. Bu şahsın adını hiç söylemedim. Nedeniyse eşinin ve çocuklarının kamuoyu karşısında mahcup olmalarını istemeyişim” dedi.

 Ancak Akşener, daha sonra 2005’te bu ismin Sanver olduğunu doğruladı. Aynı dönemde, Akşener’in, gönderilen mesaja karşılık, “Söyleyin ona, ben Balkanlıyım. Kazık deyince aklıma Balkanlı olan Kazıklı Voyvoda geldi. Kazıklı Voyvoda’yı da iyi tanırız. Ama unutulmasın ki, Kazıklı Voyvoda da bir homoseksüeldi” dediği iddia edilmişti.

 

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