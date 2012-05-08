28 Şubat'ta 4. dalga: 9 ilde 11 emekli 6 muvazzaf asker için gözaltı kararı!

Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’nin yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 4’üncü dalga operasyonunda 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Dördüncü dalga operasyonu da daha öncekiler gibi sabah saat 08:00'de başladı. Operasyonda 3. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Berkay Turgut da gözaltına alındı.

Soruşturması kapsamında İstanbul, İzmir, Ankara, Erzurum, Erzincan, Kars, Denizli, Uşak ve Balıkesir-Ayvalık'ın da dahil olduğu 9 ilde, 15 adreste arama yapıldı. Operasyonda 11’i emekli, 6’sı muazzaf olmak üzere 17 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.

Erzincan

Erzincan’da 3’üncü Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Berkay Turgut'un, lojmanında arama yapıldı.

Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı, bu sabah bir ekiple Erzincan’a geldi. Merkez Komutanlığı’ndan aldığı askeri personelle birlikte Tümgeneral Berkay Turgut’un kaldığı lojmana gitti. Tümgeneral Turgut’un lojmanında 28 Şubat soruşturması kapsamında arama başlatıldı. Aramaların ardından Berkay Turgut gözaltına alındı ve havaalanına getirilerek, tarifeli uçakla Ankara'ya gönderildi.

İstanbul

Emekli Tümgeneral Çetin Dizdar’ın Kadıköy’deki evinde arama yapıldı. Dizdar, evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.

Kiziroğlu gözaltında

Emekli Albay Ahmet Mithat Kiziroğlu, da soruşturma kapsamında, Ümraniye'deki evinde yapılan aramanın tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince emekli Albay Ahmet Mithat Kiziroğlu'nun Çamlık Mahallesi Elmalı Sokak İrem Sitesi'ndeki evinde yapılan arama sona erdirildi.

Polis ekipleri, aramanın ardından, içerisinde bazı belgelerin bulunduğu belirtilen bir bavul ile bir bez torbayı polis aracına koydu.

Hakkında gözaltı işlemi uygulanan Kiziroğlu, polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

Bu arada, aramalar sırasında Kiziroğlu'nun evine gelen İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ahmet Mithat Kiziroğlu'nun eşinin ceza hukuku öğretim üyesi ve baro olduğunu belirten Kocasakal, arama yapılan evin ortak yaşam alanı olması nedeniyle Kiziroğlu'nun eşinin baronun Avukat Hakları Merkezi'nden avukat talebinde bulunduğunu belirtti.

Kocasakal, “Barodan görevlendirilen avukat arkadaş aramaya nezaret ediyor. Ben de uğradım. Bir süre baktım. Nezaret ettim. Geldik gidiyoruz” diye konuştu..

Ankara

Fevzi Çakmak Sitesi Askeri Lojmanları'nda arama yapılıyor. Soruşturma kapsamında özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin, askeri yetkililerle Ankara Adliyesi'nden ayrıldı. Buradan Fevzi Çakmak Sitesi Askeri Lojmanları'na gelen Çetin, beraberindeki askeri yetkililerle lojman nizamiyesinden içeri geçti.

Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç'ın evindeki arama da tamamlandı. Kılınç gözaltına alındı. Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Kılınç, daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Kılınç’ın, hastaneye girişi sırasında kameralara el salladı.

Kılınç’ın Anıttepe’deki evinde aramalar yapıldığı sırada ise komşuları ve bazı mahalle sakinleri balkonlarına ve camlarına Türk bayrakları astı. Kılınç, gözaltına alınarak evinden çıkarıldığı sırada ise çevrede toplanan vatandaşlar alkışlarla kendisine destek verdi.

İzmir

28 Şubat soruşturması kapsamında emekli Korgeneral Çetin Saner'in gözaltına alındı. Saner, polisin evdeki aramasının ardından gözaltına alındı. Saner, 28 Şubat'ta Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanılığı yapmıştı.

Denizli

Denizli 11'inci Motorlu Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Metin Keşap'ın ise İzmir'deki Merkez Komutanlığı'na teslim olduğu belirtildi. Metin Keşap'ın albay olduğu dönemde 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararlarının uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi amacıyla kurulan Batı Çalışma Grubu'nda görev yaptığı öğrenildi.

Bu arada Denizli 11. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda da arama yapılıyor.

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında 11. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na geldi. Ekiplerin sabah saatlerinde başladığı arama çalışmaları devam ediyor.

Kars

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 9’uncu Motorize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Faruk Apaydın’ın askeri lojmanı aranıyor.

Ayvalık’ta 1 gözaltı

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde de 43 yaşındaki Tanju Veli Aydın gözaltına alındı. Gölcük Donanma Komutanlığı’nda sivil memur olarak çalıştığı ve Ergenekon davasının da sanıkları arasında bulunduğu öğrenilen Aydın’ın evinde arama yapıldı. Evdeki bazı belgelerle Aydın’ın bilgisiyarına el konuldu. Tanju Veli Aydın’ın Ayvalık’tan İzmir’e, oradan da uçakla Ankara’ya götürüleceği öğrenildi.

Uşak

Uşak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında emekli Astsubay Asım Atak'ı evinde gözaltına aldı.

Gözaltı kararı alınanlar

Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği tarafından haklarında gözaltı kararı alınanlar ve bulundukları iller şöyle:

Emekli Korgeneral Mustafa Bıyık (Ankara), Emekli Tümgeneral Muhittin Erdal Şenel (Ankara), Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç (Ankara), Emekli Tümgeneral Muhittin Temel Özkasnak (Ankara), Korgeneral Tevfik Özkılıç (Ankara), Tuğgeneral Celalettin Bacanlı (İstanbul), Tuğgeneral Mehmet Ali Yıldırım (İstanbul), Emekli Tümgeneral Çetin Dizdar (İstanbul), Emekli Kurmay Albay Erkan Yaykır (İstanbul), Emekli Albay Ardan Kıratlı (İstanbul), Emekli Albay Mehmet Mithat Kiziroğlu (İstanbul), Emekli Korgeneral Çetin Saner (İzmir), Emekli Başçavuş Asım Atak (Uşak), Emekli Başçavuş Abdullah Hoşgür (Kocaeli), Emekli İşçi Tanju Veli Aydın (Balıkesir), Tümgeneral Mehmet Faruk Alpaydın (Kars), Tuğgeneral Metin Keşap (Denizli), Tümgeneral Berkay Turgut (Erzincan).

Adreslerinde arama yapılan kişiler şunlar:

“Tümgeneral Berkay Turgut, Tümgeneral Mehmet Faruk Alpaydın, Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, Tuğgeneral Mehmet Ali Yıldırım, Tuğgeneral Metin Keşap, Emekli Korgeneral Mustafa Bıyık, Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, Emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak, Emekli Kurmay Albay Erkan Yaykır, Emekli Tümgeneral Çetin Dizdar, Emekli Albay Ardan Kıratlı, Emekli Albay Mehmet Mithat Kiziroğlu, Emekli Tümgeneral Çetin Saner, Emekli Astsubay Asım Atak, Emekli Astsubay Abdullah Hoşgür, Emekli sivil memur Tanju Veli Aydın.”

Korgeneral Tevfik Özkılıç'ın Balyoz soruşturması, emekli Tümgeneral Erdal Şenel'in ise Ergenekon soruşturması kapsamında daha önce adreslerinde arama yapılmış olması nedeniyle bu kişilerin adreslerinde arama yapılması kararı çıkartılmadı.

Adresinde arama kararı çıkartılan emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak'ın da yurt dışında olması nedeniyle kendisine henüz ulaşılamadığı öğrenildi.

Başsavcılık'tan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CMK'nın 250. maddesi ile yetkili ve görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması'ndaki operasyonlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kamuoyunda 28 Şubat süreci olarak bilinen ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etmek' suçuyla ilgili 5237 sayılı TCK'nın 312/1 (765 sayılı TCK'nın 147) maddesi kapsamında 7 Mayıs 2012 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararı doğrultusunda, 8 Mayıs 2012 günü saat 08.30 itibarıyla Ankara'da 4, İstanbul'da 3, İzmir'de 2, Kars'ta 1, Erzincan'da 1, Denizli'de 1, Kocaeli'de 1, Balıkesir'de 1, Uşak'ta 1 olmak üzere toplam 15 ayrı adreste arama yapılmakta olup ve 6'sı muvazzaf, 11'i emekli 17 şüpheli hakkında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından gözaltı kararı verilmiştir.

Askeri mahallerdeki aramalar, Cumhuriyet savcısı denetiminde Merkez Komutanlığı görevlileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Arama ve gözaltı işlemleri halen devam etmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürürlükteki hukuk kuralları çerçevesinde ve hukuka uygun olarak toplanan deliller hassasiyetle değerlendirilerek, bahse konu kararlar işleme konulmuş olup, soruşturma aynı hassasiyetle sürdürülmektedir.”

Bakan Ergin: Süreci sabırla izleyeceğiz

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 28 Şubat Soruşturması'nın, soruşturma savcılarının dosyanın ihtiyaçlarına göre takip ettikleri bir süreç olduğunu belirterek, “Sürecin sonunu sabırla izlemeye devam edeceğiz” dedi.

Bakan Ergin, 28 Şubat Soruşturması'yla ilgili yeni gözaltıların sorulması üzerine, devam eden soruşturmalarla ilgili yorum yapmayacağını belirterek, soruşturma tamamlandığında, gereğine göre iddianameye bağlanma ihtiyacı çıkarsa savcıların iddianameyi ilgili mahkemeye göndereceklerini söyledi

Böyle bir ihtiyaç olmazsa takipsizlik kararı verilebileceğini belirten Ergin, “Tamamen soruşturma savcılarının dosyanın ihtiyaçlarına göre takip ettikleri bir süreçtir diye düşünüyorum ve sürecin sonunu sabırla izlemeye devam edeceğiz” dedi.