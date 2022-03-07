Akşener, BM'nin "iyi niyet elçisi" olan oyuncu Demet Evgar'ı kutladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi (Un Women) Türkiye Ofisi’nin ilk ‘iyi niyet elçisi’ olan oyuncu Demet Evgar’ı kutladı. Akşener, “Ülkemizdeki kadınların önlerindeki engelleri kaldırdığımız; içlerindeki o sınırsız gücü harekete geçirip, coşkuyla #BenKadınım dedikleri günleri hep beraber göreceğiz” mesajını paylaştı.

Meral Akşener, BM Kadın Birimi (Un Women) Türkiye Ofisi’nin ilk ‘iyi niyet elçisi’ olan Demet Evgar’ı sosyal medya hesabında yayınladığı mesajla tebrik etti. Akşener, Demet Evgarı etkileyerek şu paylaşımı yaptı:

“Bir ilke imza atarak, Türk kadınının gücünü ortaya koyan değerli sanatçımız Demet Evgarı yürekten kutluyorum. Ülkemizdeki kadınların önlerindeki engelleri kaldırdığımız; içlerindeki o sınırsız gücü harekete geçirip, coşkuyla #BenKadınım dedikleri günleri hep beraber göreceğiz!”

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