Demet Evgar'dan tek kişilik protesto: Ben kadınım, eşitlik benim hakkım, öldürülmek istemiyorum

Oyuncu Demet Evgar, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' öncesinde tek başına bir protesto gerçekleştirdi. Hazırladığı pankartı İstanbul'da bir metro girişine asan Evgar, “Ben kadınım, eşitlik benim hakkım. Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum. Ben kadınım, gücümün farkındayım, değişiyorum ve dönüştürüyorum' diyerek halka seslendi.

Demet Evgar, tek başına gerçekleştirdiği eylemini baştan sona Instagram ve Twitter hesaplarından paylaşarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve kadın haklarına dikkat çekti.

Evgar, "Ben kadınım! Farkındayım, değişiyorum, değiştiriyorum' yazılı pankartın hazırlık aşamalarının yer aldığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Evgar, videoya şu notu düştü:

"Herkes için yaşanabilir adil ve refah bir toplum ancak kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile, kadının güçlenmesi de önce kadının sesinin duyulmasıyla mümkün. #BenKadınım hashtagi ile sen de sesini duyur! #BenKadınım FARKINDAYIM, DEĞİŞİYORUM VE DEĞİŞTİRİYORUM"

"Ben kadınım farkındayım.."

Videoda, Evgar'ın pankartı hazırladıktan sonra İstanbul'da bir metro istasyonuna giderek hazırladığı pankartı astığı ve halka seslendiği anlar yer aldı.