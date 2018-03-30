Akşam yazarından iktidara uyarı: "FETÖ temizlendi" demek, zafiyete yol açar!

Akşam yazarı Murat Kelkitlioğlu, "Bu karanlık zihniyet yargı camiasından tamamen temizlendi”, “FETÖ’yle mücadele Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermiştir”, “Askeri eğitim okullarında hamdolsun FETÖ tehlikesi ortadan kalktı" açıklamalarına tepki gösterdi. "Sanırsın FETÖ gibi kripto bir örgütle değil, üniversiteli ergen muhaliflerle mücadele ediliyor!" diyen Kelkitlioğlu, iktidara, "FETÖ temizlendi' demek, zafiyete yol açar!" diyerek uyarıda bulundu. Kelkitlioğlu, "Ama uyanık olmalı, mücadelede zafiyete fırsat vermemeliyiz!" ifadesini kullandı.

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Murat Kelkitlioğlu'nun, "FETÖ temizlendi’ demek zafiyete yol açar!" başlığıyla (30 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Peş peşe açıklamalar geliyor... “Bu karanlık zihniyet yargı camiasından tamamen temizlendi.”, “FETÖ’yle mücadele Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermiştir.”, “Askeri eğitim okullarında hamdolsun FETÖ tehlikesi ortadan kalktı”...

Sanırsın FETÖ gibi kripto bir örgütle değil, üniversiteli ergen muhaliflerle mücadele ediliyor!

Şunu unutmamak lazım bu alçak örgüt, 40 yılı aşkın bir zamanda devlet içine sinsince yerleşti, en kritik noktalara adamlarını koydu, bu sayede başka görüşlere imkan vermeyen ve sistemin devamını sağlayan bir yapı oluşturdu.

Neredeyse çalınmadık sınav sorusu kalmamış, askeri okullara girişler ve oranları ortada. Kaba bir hesaplamayla sadece 70 bin kişinin TSK’nın subay kadrosunda olduğuna dair çok ciddi iddialar hâlâ ortada duruyor.

Sadece yargı, askeriye, eğitimde değil, bu ihanet şebekesi “Kefaret kooperatiflerinden” “Nüfus müdürlüklerine”, “Belediyelerden” “Diyanet’e” boş alan bırakmamış durumda... Üstelik mücadelenin 17-25 Aralık sivil darbe girişiminden değil, 15 Temmuz askeri darbe girişimiyle başladığını da unutmamak lazım. Keşke o gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği mücadele kararlılığı devletin ilgili birimlerinde hatta AK Parti içinde gösterilebilseydi!

O zaman belki bugün bu kadar iddialı konuşulması haklı görülebilirdi...

Açıkçası bir “Proje Terör Örgütü” yapılanması olan FETÖ’nün bu mücadele temposuyla, bu süre içinde bitirilebileceğini düşünmüyorum. Hatta bu tarz açıklamaların, bu haklı, yarım bırakılması gereken mücadeleyi akamete uğratacağı konusunda ciddi kaygılarım var.

Yani en son Zeytin Dalı Operasyonu sırasında kulağımıza gelen “Asker şimdi sınır ötesinde ciddi mücadele yapıyor, FETÖ operasyonlarıyla morallerini bozmayalım, onlara zarar vermeyelim” tarzı yaklaşımlar, bu görüşü haklı görüp yapılan telkinler bu kaygılarımı daha da artırıyor.

Yanlış anlaşılmasın elbette kahraman ordumuzun moralini diri tutacağız ve biliyoruz ki Fırat Kalkanı’nı da Zeytin Dalı’nı da başaranlar FETÖ’den temizlenen bu milletin ordusunun neferleri...

Ama uyanık olmalı, mücadelede zafiyete fırsat vermemeliyiz!