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MEB Müsteşarı: Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele nihayete ermiştir

"FETÖ'ye bağlı ve iltisaklı 2 bin 500 civarında okul, dershane ve yurt binaların tamamı kapatılarak kamulaştırıldı"

25 Mart 2018 16:13

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, "bakanlık olarak 'FETÖ'cülerin tamamını sistemin dışına çıkardıklarını" belirterek, “Şu anda FETÖ ile mücadele Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermiştir” dedi.

Artvin’in Yusufeli ilçesine giden Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak 'FETÖ' ile mücadeleye 2013 yılında başladıklarını hatırlatan Tekin, dershanelerle ilgili düzenleme getirdiklerini, bu düzenlemeyle kendilerinin Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Danıştay tarafından sürekli engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 'FETÖ' ile mücadelenin nihayete erdirildiğini vurgulayan Tekin şınları söyledi:

"15 Temmuz sonrasında Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında aldığımız tedbirler çerçevesinde FETÖ ile mücadele, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete erdi. FETÖ’ye bağlı ve iltisaklı 2 bin 500 civarında okul, dershane ve yurt binalarının tamamını kapatarak kamulaştırıp devletin, milletin hizmetine sunduk. Bunların dışında FETÖ ile irtibatlı olan yaklaşık 30 bin civarında personel ve öğretmenin bakanlıkla ilişiğini kestik. Müfredatlarımıza, ders kitaplarımıza ve programlarımıza sirayet etmiş FETÖ unsurlarının tamamını sistemin dışına çıkardık. Şu anda FETÖ ile mücadele Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermiştir. Bundan sonra rutin faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz."

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