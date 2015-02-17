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Akşam gazetesinin yeni genel yayın yönetmeni Murat Kelkitlioğlu

Akşam gazetesinde Mehmet Ocaktan'dan boşalan genel yayın yönetmenliği koltuğuna Murat Kelkitlioğlu getirildi

17 Şubat 2015 01:26

TürkMedya'da Kasım 2014'te yayın yönetmenleri operasyonuyla görevine son verilen Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan'ın yerine gelecek isim belirlendi.

Medyatava.com'un haberine göre Ocaktan'ın görevine son verilmesiyle bir süredir boş kalan Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna, Güneş gazetesinde yayın yönetmeni olarak görev yapan Murat Kelkitlioğlu oturdu.

Kelkitlioğlu, yeni görevine bugün itibariyle başlarken, Güneş gazetesinin yeni yayın yönetmeninin hangi isim olacağı da merak konusu oldu.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi/ Gazetecilik bölümünden mezun olan ve gazeteciliğe 1994 yılında Yeni Şafak'ta başlayan Kelkitoğlu, Akşam gazetesinde daha önce yayın koordinatörü olarak da görev yapmıştı. Kelkitoğlu, son olarak Güneş gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu. 

 

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