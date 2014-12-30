Akşam gazetesinden 170 çalışan işten çıkartıldı

Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Star Gazetesi ve TV24'te "Ülkemizde ekonomik krizden şirketimizin de etkilenmesi ve zarar etmesi nedeniyle" denilerek gerçekleştirilen tensikat bugün itibariyle Akşam Gazetesi'nde başladı. Tensikat çerçevesinde yönetim 170 kişiyle yolları ayırma kararı aldı. Alem dergisi dışındakı bütün dergilerin kapatılmasına karar verildi.

Medyaradar'ın haberine göre, çalışanlar akşam saatlerinden itibaren İnsan Kaynakları Birimi'ne çağrılarak iş akitlerinin feshedildiği kendilerine tebliğ ediliyor.

İşte Akşam Gazetesi ve bağlı bulunan dergilerle yolları ayrılan isimlerden bazıları:

Türkmedya IT ve Teknik Operasyon Grup Direktörü Nermin Karacabeyli

İdare Müdürü: Recep Türkmen

Haftasonu ekleri: Yazıişleri müdürü Pınar Hiçdurmaz

Muhabir: Kaan Kavuşan

Spor Servisi: Şener Türkmenoğlu, Şafak Kayarlar

Haber Merkezi: Ahmet Dinç, Ferhat Uludağlar, Şenol Demirci,

Magazin: Samet Aday, Zehra Çengil,

Yazıişleri: Taylan Sığırcık, Serdar Özsoy, Serhat Şengüler,

Kültür Sanat: İpek Özbay,

Arşiv: Oğuzhan Poyraz